La Guàrdia Civil deté a un home que robava a persones majors a l’eixida d’entitats bancàries a Picassent

La Guàrdia Civil en el marc de l’operació “BAQUIN” ha procedit a la detenció d’un home de 30 anys d’edat i nacionalitat espanyola

El detingut seguia als seus mates, sempre d’avançada edat després d’eixir del banc de traure diners per a cometre els robatoris

La Guàrdia Civil de Picassent ha procedit en la denominada operació “BAQUIN” a la detenció d’un home per la seua presumpta participació en delictes de robatori amb violència en els voltants d’entitats bancàries de Picassent.



Aquest operatiu s’inicie el mes de març passat de 2020 per la Guàrdia Civil de Picassent a fi de poder localitzar i detindre a l’autor de robatoris amb violència a persones majors.

Modus operandi

El modus operandi era similar en tots els fets delictius i consistia a triar víctimes que per la seua avançada edat per ser especialment vulnerables i no oposaven a penes resistència. Després de seguir-les el presumpte autor les abordava per l’esquena, de manera sorprenent i sobtada, la qual cosa suprimia la possibilitat de defensa.

Durant la comissió dels fets delictius, el presumpte autor es cobria el cap amb una caputxa per a evitar el seu reconeixement, aprofitant a més la situació excepcional actual de l’Estat d’Alarma, per la qual hi havia molt poca gent pel carrer i així evitava que pogueren acudir en auxili de les víctimes.

Fase d’explotació

La fase d’explotació d’aquesta operació culmine amb la detenció d’un home de 30 anys d’edat i nacionalitat espanyola com a presumpte autor de quatre delictes continuat de robatori amb violència, delicte de furt, delicte de robatori amb força en domicili en grau de temptativa i delictes d’estafa

Les diligències han passat a la disposició del Jutjat núm. 2 de Picassent.