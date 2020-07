La Guàrdia Civil deté a una persona i investiga a 45 per delictes d’apropiació indeguda i falsedat documental d’al voltant de 41.000 kg de taronges a la comarca de la Ribera Alta i Baixa

Print This Post

En l’operació “ABDUS” realitzada per l’Equip Roca de la Guàrdia Civil de Sueca s’ha detingut a una persona i investigat a 45 per la seua implicació en més 28 furts continuats de taronges valorades en més de més de 12.300 euros.

Dins dels serveis establits de manera permanent per la Guàrdia Civil de València per a evitar el robatori i comerç il·legal de productes del camp en explotacions agrícoles i en establiments de compra d’aquesta mercaderia, la Guàrdia Civil va procedir a la detecció d’un home i 45 investigats pels delictes continuats de furt, apropiació indeguda i falsedat documental.

Com a conseqüència de les mesures adoptades en el Pla nacional contra les sostraccions agrícoles i ramaderes, amb la finalitat d’impedir o reduir l’activitat delictiva en aquests sectors, per part de l’Equip Roca de Sueca es van desenvolupar una sèrie d’investigacions per a donar resposta a l’activitat delictiva que es produeix en la temporada de recol·lecció de la taronja, entre els mesos de novembre a juny , a la comarques valencianes de la Ribera Alta i Ribera Baja, compreses dins de la denominada “Operació Abdus”.