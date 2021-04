La Guàrdia Civil deté a una persona per 8 delictes d’Intrusisme professional i Falsificació de documents públics a València fent-se passar per fals infermer

Connect on Linked in

La Guàrdia Civil De l’Equip de Policia Judicial d’Alfafar, ha detingut a un home, per 8 delictes d’Intrusisme Professional al llarg de diversos anys i Falsedat documental contra Hisenda Pública i Seguretat Social

El suposat Autor publicava en els seus perfils de xarxes socials, fotografies vestit d’infermer, en els centres de treball i serveis d’emergències fictícies que havia prestat

La Guàrdia Civil d’Alfafar, en concret l’equip de Policia Judicial, en el marc de l’Operació “FAKENURSE”, va procedir a la detenció d’un home de 48 anys, de nacionalitat espanyola, per 8 delictes d’Intrusismes Professional i Falsedat Documental contra la Hisenda Pública i la Seguretat social.

En aquest mes d’abril es va tindre coneixement que una persona poguera estar treballant de forma continuada des d’un any arrere en diverses residències Geriàtriques així com en la Creu Roja, fent-se passar com a fals infermer, realitzant funcions laborals com a tal, atorgant-se públicament la qualitat professional indicada i presentant titulació oficial de naturalesa falsa, induint a error en la seua contractació.

Després de les primeres perquisicions, es va comprovar que aquesta persona publicitava la seua prestació i participació en serveis d’emergències en els quals referia haver intervingut, a més d’aparéixer en diverses fotos publicades en xarxes socials amb uniformitat compatible amb la d’infermeria.

Posteriorment es van realitzar comprovacions amb el Col·legi d’Infermeria de València a fi de dirimir si el detingut estava col·legiat, es va descobrir que no sols no ho estava sinó que el número de col·legiat que s’atribueix com a propi, li corresponia una altra persona que si aquesta col·legiada.

Tampoc li constava cap títol universitari oficial i així i tot es va comprovar que el detingut havia aportat en diverses residències de majors un certificat de col·legiació i universitari per a ser contractat com a infermer.

Així mateix i realitzant els corresponents esbrinaments en la Seguretat Social, es van obtindre dades sobre la vida laboral del detingut que realitzava contractes laborals com a infermer en fins a 8 residències geriàtriques, durant els anys 2020 i 2021.

Fruit de les investigacions el passat dia 20 d’abril de 2021, es va procedir a la detenció del presumpte autor dels delictes de Falsificació de Document Públic, Intrusisme Professional i Contra la seguretat Social i la Hisenda Pública practicant un registre domiciliari en el seu habitatge on es van trobar documents falsificats així com uniformes d’infermeria.

Les diligències han passat a la disposició del Jutjat de Primera Instància i Instrucció núm. 4 de la localitat de Catarroja (València).