La Guàrdia Civil deté a una persona per delicte continuat de furt en una residència de majors en la localitat de Cullera

La Guàrdia Civil de Cullera té coneixement que a mitjan aquest mes de març, en una residència d’ancians s’ha produït un furt de joies a una de les residents.

De les gestions practicades es pot determinar la implicació d’un dels treballadors del centre pel que s’inicia l’operació “JUCEGATO” per al total esclariment dels fets denunciats.

Durant la investigació es pot verificar com un treballador d’auxiliar de geriatria es valia de les funcions pròpies del seu treball per a sostraure al descuit diferents joies de diferents residents.

Fruit de les investigacions es va poder determinar com l’autor dels fets realitzava les vendes de les diferents joies, per diversos establiments de la província de València, aprofitant les restriccions de visites de familiars pel COVID 19 per a evitar que s’adonaren i facilitar la fosa d’aquestes.

Es dona també la circumstància que moltes de les mates pateixen malalties mentals, amb la qual cosa tractava d’evitar que denunciaren la sostracció de les joies, arribant fins i tot a aprofitar el trasllat de residents a centres mèdics o la seua defunció per a realitzar la sostracció.

Després de l’operació s’han esclarit 10 fets delictius i s’ha procedit a la recuperació de diverses joies que han sigut entregades als seus legítims propietaris. Així mateix s’ha pogut determinar la venda de més de 50 peces de joieria sostretes durant diversos mesos.

Finalment es va procedir amb la detenció de l’autor i al seu torn aconseguir cessar amb la sostracció de joies als residents de la residència d’ancians.

Les diligències han passat a la disposició del Jutjat de Primera Instància i Instrucció núm. 2 de Sueca.