La Guàrdia Civil deté a una persona per delicte de Furt mitjançant el “mètode del clavell” en la localitat de Picassent

L’autor va furtar mitjançant aquest mètode la quantitat de 1500 euros a una dona d’edat avançada.

Aquest autor vigilava i esperava a les seues víctimes a l’eixida d’entitats bancàries per a abordar-los i furtar-los els diners que acabaven de traure.

La Guàrdia Civil de Picassent, va procedir a la detenció d’un individu de nacionalitat marroquina, per la comissió d’un delicte de furt mitjançant el “mètode del clavell” a una dona d’avançada edat.

El presumpte autor espere a la mata a l’eixida d’una entitat bancària on havia acudit a traure diners per a sufragar les despeses de lloguer de l’habitatge on residia, i per a pagar subministraments i diversos medicaments. Abordant-la en aqueix moment amb la intenció de regalar-li uns rams de flors.

Mitjançant el “mètode del clavell” va introduir diversos rams de flors en el carro de la compra que portava la mata, sostraient del seu interior les cartilles bancàries i 1500 euros en efectiu, deixant-la en estat de necessitat, ja que la mateixa no disposava de més diners.

Agents de la Guàrdia civil de Picassent, en el transcurs de la investigació van identificar a l’autor dels fets, un veí d’origen marroquí, resident en la localitat de Torrent, procedint a la detenció d’aquest.

El modus operandi consistia a utilitzar rams de flors com a canal d’acostament al seu mates, després de distraure la seua atenció, oferint-li de manera insistent aquestes flors, aprofita per a sostraure els diners o objectes personals sense ser descobert.

Les diligències instruïdes han sigut entregades en el Jutjat de Primera Instància i Instrucció Núm. 3 de Picassent (València).