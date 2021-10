La Guàrdia Civil deté en Benifaiò i Carlet a un home i una dona com a autors de 27 delictes de robatori amb força

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Més de 20 delictes de robatori amb força: l’expedient d’un home i una dona detesos a Carlet i Benifaió

La Guàrdia Civil d’Almussafes i Picassent han detingut a un home i una dona de nacionalitat espanyola, de 39 i 42 anys d’edat com a autors de 27 delictes de robatori amb força en les coses entre ells un delicte de robatori amb violència.

La investigació va començar el mes de juliol passat, quan la Guàrdia Civil va tindre coneixement de la comissió de diversos delictes de robatori amb força en diverses bugaderies d’autoservei de les localitats d’Almussafes, Alcúdia, Alginet, Alzira, Benifaió, Carlet, Cullera, Gandia, Montserrat, Paiporta, Pincanya, Picassent, Silla, Tavernes de la Valldigna i Torrent.

Un dels detinguts s’havia especialitzat en robatoris amb força en bugaderies d’autoservei emprant tornavisos i una pota de cabra per a cometre els fets delictius.

A través dels serveis establits i de les intenses gestions efectuades per la Guàrdia Civil d’Almussafes i Picassent, s’ha pogut esclarir un total de 28 fets delictius.

Fruit de les labors investigadores es va poder observar com la forma de comissió dels delictes era similar, un d’ells cometia el fet delictiu i l’altra persona realitzava labors de vigilància. Aquests fets es cometien entre les 14.00 i 16.00 de la vesprada, aprofitant la menor afluència de gent al carrer.

La localització d’aquestes persones va resultar laboriosa per part dels agents, ja que mai pernoctaven en el mateix lloc, bé dormint en cases de coneguts o en casetes abandonades. Finalment, es van localitzar a una d’elles, en un habitatge de la localitat de Benifaió i l’altra en un descampat a Carlet.

L’operatiu va culminar amb la detenció i ingrés a la presó d’un home, de nacionalitat espanyola, de 39 anys com a autor de 27 delictes de robatori amb força i 1 delicte de robatori amb violència. Així com també, la detenció d’una dona, de nacionalitat espanyola, de 42 anys com a autora de 14 delictes de robatori amb força i 1 delicte de robatori amb violència. Tots ells comeses en les localitats d’Almussafes, Alcúdia, Alginet, Alzira, Benifaió, Carlet, Cullera, Gandia, Montserrat, Paiporta, Pincanya, Picassent, Silla, Tavernes de la Valldigna i Torrent.