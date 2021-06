La Guàrdia Civil deté “in fraganti” a 4 persones per delictes de furt, a persones d’edat avançada, en la localitat Cullera

Els presumptes autors van ser detinguts “in fraganti”, quan anaven a cometre un furt a 2 persones d’avançada edat, en una entitat bancària

Es valien d’un estratagema, que consistia a abocar algun tipus producte sobre aquests, traient unes tovalloletes higièniques de les seues bosses i, amb l’excusa de netejar-les, procedirien a sostraure-li els seus diners

La Guàrdia Civil, en el marc de l’Operació “SERFAL”, va procedir a la detenció d’un grup criminal integrat per 4 persones, dos homes i dues dones, com a presumptes autors de la comissió diversos Delictes de Furts a persones d’avançada edat.



Les investigacions van començar per part de la Guàrdia Civil de Cullera, amb motiu de la incipient alarma social i sensació d’inseguretat pública creada en aquesta localitat, davant la proliferació de furts a persones majors a l’eixida de les entitats bancàries.



Les detencions per part dels agents, es van produir “in fraganti” en el moment que els presumptes autors anaven a perpetrar un furt a dues persones d’avançada edat, les quals havien realitzat un reintegrament per valor de 950 euros, minuts abans en una entitat bancària de Cullera, evitant així un nou delicte de furt.

MODUS OPERANDI

Consistia a desplaçar-se a diverses localitats de la Comunitat Valenciana, on els autors localitzaven i assenyalaven a les víctimes, a les altres dues integrants del grup criminal, per a procedir a aquests furts. Per a això, aquests accedien a l’interior de les oficines de les entitats bancàries, observant les operacions realitzades per persones d’avançada edat. Instants abans que aquestes abandonaren les oficines i, sense realitzar cap operació bancària, els autors eixirien primer, per a no ser detectats, ni reconeguts posteriorment, per les seues víctimes. Després de contactar amb les dones, que es trobaven en els voltants de les oficines bancàries, aquestes seguien discretament a les seues víctimes fins a algun carrer menys transitat, per a poder accedir a elles, on eren abordades.



Per a això es valien d’un estratagema, consistent a abocar algun tipus producte sobre aquests, traient a continuació unes tovalloletes higièniques de les seues bosses i, amb l’excusa de netejar-les, procedirien a registrar tant les bosses com les butxaques, aprofitant la confusió del moment, amb la intenció de sostraure els diners en efectiu que minuts abans haurien tret dels seus comptes.



Els presumptes autors triaven acuradament a les víctimes, aprofitant-se de la vulnerabilitat d’aquestes, persones que a causa de la seua edat i circumstàncies físiques no podien oposar resistència. A més, els presumptes autors, valent-se de les actuals circumstàncies sanitàries i socials que ha propiciat la pandèmia de COVID-19, van establir nombroses mesures de seguretat en nom de no ser reconegudes per les víctimes i els agents, com ara: portar diverses màscares, de diferents colors, així com vestir diverses peces per a, després de la comissió dels fets delictius canviar d’aspecte. A més d’això, durant els fets els autors, una vegada comés el fet delictiu, abandonaven el lloc en direccions oposades i establint mesures per a no poder ser localitzats.

Per tot això, la Guàrdia Civil de Cullera, va procedir a la detenció de 4 persones, 2 homes de dues dones de nacionalitat colombiana i espanyola, i d’edats compreses entre els 26 i 51 anys, pels presumptes delictes de furt.