La Guàrdia Civil deté sis persones per la comissió de múltiples estafes telefòniques

L’autor es servia d’una suposada amistat per a aconseguir les dades personals dels perjudicats i contractar línies telefòniques al seu nom

A més, es feia amb terminals mòbils amb cada una de les línies que, posteriorment, venia per a obtindre un benefici econòmic

La Guàrdia Civil d’Alfafar (València) ha detingut sis persones que obtenien dades de tercers per a contractar de manera fraudulenta línies telefòniques i posteriorment realitzaven portabilitats en les diferents companyies. S’ha procedit a la desarticulació del grup criminal.

L’Operació ‘ALQUIMIA25’ va començar després de la interposició de la denúncia per part d’un particular que afirmava haver iniciat una amistat amb una persona desconeguda. Aquesta, mitjançant engany, va aconseguir obtindre fotos del seu document d’identitat, així com les seues dades personals. Transcorreguts diversos mesos, el denunciant va tindre coneixement de diversos deutes contrets al seu nom amb motiu de la contractació i adquisició de terminals mòbils. En la majoria dels casos, es tractava de telèfons d’alta gamma, els deutes dels quals es trobaven pendents de pagament, reclamant-se quantitats de diversos milers d’euros. En intentar contactar de nou amb l’autor dels fets, mai va ser possible, per la qual cosa es va adonar que havia sigut víctima d’una estafa.

Com a resultat de la investigació practicada, es va arribar a tindre coneixement de la contractació de fins a una dotzena de línies telefòniques a nom del perjudicat, de les quals, en la majoria d’elles, es realitzaven entre tres i quatre portabilitats entre les principals operadores de telefonia, podent determinar a través d’aquestes que es feien per a poder accedir a ofertes de captació de clients a través de les quals s’oferien telèfons amb finançaments a terminis. Mitjançant aquest sistema, es rebia el telèfon al domicili i, sense tan sols haver abonat la primera quota, es realitzava la següent portabilitat per a adquirir un nou terminal.

En la fase final de la investigació, es va aconseguir identificar el propietari d’un locutori com la persona que realitzava les contractacions d’aquestes línies detectades a nom del denunciant, així com la identificació de cinc persones més, les quals obtenien benefici patrimonial de la venda dels terminals adquirits, així com de l’ús de les línies contractades fraudulentament a nom de terceres persones.

Durant la finalització de la instrucció, es va procedir a la detenció de sis persones (cinc homes i una dona), amb edats compreses entre els 20 i els 70 anys, de nacionalitat espanyola, els quals actuaven de mutu acord amb la finalitat d’obtindre dades de tercers, realitzar les pertinents contractacions fraudulentes i les posteriors portabilitats cap a les diferents companyies, procedint a la desarticulació del grup criminal.

A més, es va realitzar una inspecció en un locutori de la localitat de Benetússer, on es van localitzar terminals a la venda, la documentació dels quals sobre la seua lícita procedència no ha sigut acreditada fins a la data. Així mateix, durant la inspecció es va localitzar diners en efectiu per un valor de fins a 5.000 euros, així com part dels telèfons en possessió dels detinguts, que van ser identificats durant la investigació realitzada.

Als detinguts se’ls atribueixen els següents delictes: usurpació d’estat civil, falsedat documental, estafa, receptació i pertinença a grup criminal.

L