La Guàrdia Civil esclareix més de 12 delictes de robatoris en interior de vehicles a la comarca de la Ribera Alta

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

La Guàrdia Civil de Carlet ha detingut a un tres homes de nacionalitat marroquina per la seua implicació en robatoris interior de vehicles

Gràcies a la ràpida actuació dels agents en menys de 24 hores es va poder detindre als autors dels delictes



La Guàrdia Civil de Carlet en el marc de l’operació “HADOVER” ha detingut a tres persones d’edats compreses entre els 21 i 22 anys d’edat com a presumptes autors de 12 delictes de robatori amb força en interior de vehicles, danys i furt, a la comarca de la Ribera Alta.



Per part de Guàrdia Civil es va tindre coneixement el passat 23 d’aquest mes de la comissió de diversos delictes de robatori en interior de vehicles en diferents carrers de la localitat de Carlet, concretament per les quals discorren pels voltants de l’estació FGV de la localitat, havent-hi diversos testimonis que van observar a tres joves (un d’ells amb gorra) pels voltants dels vehicles danyats, en el momentro d’ocórrer els fets.



Després de conéixer-se aquests fets es va donar inici a aquesta operació per part de components de la Guàrdia Civil de Carlet i amb la col·laboració de Polcía Local de Carlet i L´Alcudia, a fi de poder localitzar, identificar i detindre a l’autor o autors d’aquests fets delictius.

A través dels serveis establits i de les intenses gestions efectuades per la Guàrdia Civil de Carlet i dins del Pla Contra el robatori de vehicles, s’ha pogut esclarir un total de 12 fets delictius.



Fruit de les labors investigadores es va poder observar com la forma de comissió dels delictes era similar, a l’accés a l’interior dels vehicles s’efectuava després de fracturar una de les finestretes, fets que es cometien quan no hi havia vianants pels carrers.



Fase d’explotació

La fase d’explotació de l’Operació HANDOVER-21 va culminar amb la detenció de tres homes de de nacionalitat marroquina per la seua implicació en un total de 12 de robatoris a l’interior de vehicles, en la localitat de Carlet.

Les diligències han passat a la disposició del Jutjat d’Instrucció nº1, en funcions de guàrdia de Carlet.