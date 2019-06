La Guàrdia Civil incauta 7.000 paquets de tabac en el Port i Aeroport de València

Print This Post

Els agents del Port i de l’Aeroport en les ultimes dues setmanes han estés acta- Denúncia a 8 persones per infraccions a la Llei de Contraban

Aquestes actuacions s’emmarca en els dispositius establits per a eradicar el contraban de tabac en l’Aeroport de València.

15 de juny de 2019.- Dins dels controls establits per la Guàrdia Civil per a evitar la comissió d’infraccions de contraban de tabac en el Port i Aeroport de València, es va procedir a estenc acta-Denúncia a 8 persones, com a suposats autors d’una infracció a la Llei de contraban.

Aquestes persones transportaven 7.000 paquets de tabac en maletes i a l’interior de vehicles, quan els agents han localitzat aquests productes que pretenien ser introduccions de forma ilicita.

Aquestes actuacions se sumen a les ja realitzades per les diferents Unitats de la Guàrdia Civil encarregades de la vigilància aeroportuària, en els dispositius establits de forma permanent i d’aqueixa manera poder eradicar el va traficar de contraban i substancies estupefaents en el Port i Aeroport de València.