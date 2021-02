La Guàrdia Civil investiga a 3 persones per estafar 72.000 euros a través de pàgines de cites i xarxes socials

Print This Post

En el marc de l’operació “FARMAMOR” L’Equip de Delictes Tecnològics de la Guàrdia Civil de Lliría ha procedit a la investigació d’una dona, per un delicte d’estafa

Els investigats contactaven amb persones que buscaven parella en xarxes socials i pàgines de cites, simulant ser persones amb perfils socials alts i treballadors d’empreses multinacionals

L’Equip EDITECO de la Guàrdia Civil de Llíria en el marc de l’operació “FARMAMOR” ha procedit a la investigació d’un home i dues dones de 34, 41 i 54 anys i de nacionalitat espanyola per delictes d’estafa bancària i blanqueig de capitals per valor de 72.000 euros.

Aquestes persones feien ús del modus operandi “Romanç Scam” contactant amb persones que buscaven parella en xarxes socials i pàgines de cites, simulant ser persones amb un perfil social alt i treballadors d’empreses multinacionals.

Els autors fingien tindre una relació sentimental amb les seues mates, amb les quals mantenien contacte mitjançant videollamada, i xarxes socials, amb l’excusa que residien o estaven de viatge a l’estranger per motius laborals, prometent-los als seus mates la intenció d’estar amb elles al més prompte possible.

Arribat el moment, després de guanyar la confiança d’aquests i després d’un llarg període de relació a distància, els sol·licitaven diners pel fet que els havia succeït algun fet sobrevingut que no podien afrontar econòmicament.

Per a sol·licitar-los diners s’excusaven en problemes duaners amb una mercaderia que comerciaven pel seu treball, detencions policials en un país estranger o la fiança imposada per un jutge per a alliberar-los, entre altres.

Els autors d’aquests fets utilitzaven terceres identitats fictícies per a fer-se passar pels advocats de les seues parelles, funcionaris públics de tercers països, falsificant documents, així com documentació d’identitat dels suplantats, tot això per a donar més credibilitat a la seua història.

Les mates creient en la confiança establida transferien quantitats de diners als comptes bancaris que els facilitaven per a l’ajuda que els sol·licitaven, inventant nous problemes fins que l’estafat ja no podia realitzar mes ingressos, i fins i tot arribant a buidar els seus comptes d’estalvi.

Una vegada rebut els diners, blanquejaven l’import estafat distribuint-lo entre diversos comptes, fins a extraure’l en efectiu en caixers automàtics per”mules econòmiques”.

En el transcurs de les investigacions es va detectar com un dels investigats, obria els comptes bancaris utilitzats en l’estafa a nom del seu fill menor amb discapacitat intel·lectual, amb la finalitat de dificultar la identificació d’aquests.

Mitjançant perquisicions realitzades a través de xarxes socials dels investigats, es va aconseguir vincular a tots els autors dins d’un mateix entorn social, sent localitzats i investigats per diversos delictes d’estafa i blanqueig de capitals, realitzant-se les actuacions de la Guàrdia Civil a la província d’Alacant des d’on operaven.

L’equip de delictes tecnològics va remetre les diligències al Jutjat de Guàrdia dels de Lliria, continuant en gestions d’investigació en aquests fets davant la possibilitat de terceres mates no identificades de moment.