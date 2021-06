La Guàrdia Civil procedeix contra 58 persones per la sostracció de 125.000 kg de cítrics i 163.000 kg de caquis, a la comarca de la Ribera Baixa i Alta

Connect on Linked in

En l’operació “PANTENON21” realitzada per la Guàrdia Civil de Sueca, s’han investigat a 29 persones per la seua implicació en 44 fets delictius

Als suposats autors se’ls atribueixen, delictes de furt, apropiació indeguda, falsedat documental, usurpació de l’estat civil i estafa



Dins dels serveis establits de manera permanent per la Guàrdia Civil de València per a evitar el robatori i comerç il·legal de productes del camp en explotacions agrícoles i en establiments de compra d’aquesta mercaderia, La Guàrdia Civil de València, amb motiu de la temporada de la recol·lecta de la taronja de la present temporada 2020-2021, han realitzat nombroses actuacions, encaminades dins de l’Operació “PATERNON21”, La companyia de Sueca.



Entre les investigacions dutes a terme per aquest Equip Roca entre els mesos d’Octubre de 2020 i Juny de 2021, s’han realitzat un total de 250 inspeccions en magatzems de compravenda de cítrics així com fruiteries, on s’embene el producte agrícola el destí del qual és per a la Indústria del Suc.

MODUS OPERANDI

Fruit de les inspeccions realitzades i posterior anàlisis dels documents DATA entregats per part de les cooperatives de compravenda de productes agrícoles es van poder esclarir un total de 44 fets delictius, entre ells, el d’una quadrilla de recol·lectors de taronja que utilitzava els Documents “DATA” d’un propietari per a recol·lectar taronja d’altres explotacions agrícoles sense tindre autorització. El propietari era coneixedor dels fets que estaven produint, arribant fins i tot a indicar a la quadrilla de recol·lectors quins camps limítrofs al seu havien de sostraure el producte.

Una altra de les perquisicions, va donar lloc a l’esclariment d’una estafa continuada d’un altre producte de temporada com és el caqui, dins dels termes de Benifaio i Alginet, l’autor es guanyava la confiança dels agricultors pagant a principi de temporada a alguns agricultors xicotetes quantitats de diners per la venda del producte, una vegada guanyada la seua confiança els deixava de pagar, dilatant els pagaments en el temps. El total de perjudicats, del frau ascendeix a dotze, sent la quantitat de kg de caquis impagats voltant 163.000 kg, valorats en 65.000 €.

En la fase d’explotació d’aquesta Operació PARTENON21, s’ha procedit a la investigació de 29 persones, així com a l’anàlisi de 5.000 Documents de Traçabilitat i multitud de facturació per delictes de Furt, Apropiació indeguda, Falsedat Documental de 91 Documents, Denúncia Falsa i Estafa.

El total del producte relacionat en aquestes actuacions s’eleva fins als 125.000 kg de cítrics amb un valor de mercat 25.000 € i de 163.000 kg de caquis amb un valor de mercat de 65.000 €.

Per tot això, es va procedir a la investigació de 29 persones, homes i dones d’edats compreses entre els 20 i 50 anys de nacionalitats romaneses, espanyoles, paraguaianes, algerianes i búlgares. Pels suposats delictes de furt, apropiació indeguda, falsedat documental, usurpació de l’estat civil i estafa.

Aquestes actuacions se sumen a les ja realitzades de manera contínua pels diferents agents de la Guàrdia Civil de València que gràcies a la seua preparació, especialització i esforç diari, juntament amb la col·laboració constant dels agricultors eviten i persegueixen incessantment la comissió de qualsevol fet delictiu relacionat amb el món agrícola.

Les diligències instruïdes han sigut entregades als Jutjats de Primera Instància i Instrucció d’Alzira, Carlet i Sueca.