La Guàrdia Civil procedeix contra dos homes implicats en més de 21 delictes de robatoris en habitatges de la zona del Brosquil i Marenyent de la localitat de Cullera

La Guàrdia Civil de Cullera en el marc de l’operació ”CATABROS” ha detingut a dos homes per la seua presumpta implicació en delictes de robatori amb força en habitatges i casetes del camp

La Guàrdia Civil dins dels serveis establits de manera permanent, en el marc del pla d’actuacions per a la prevenció de robatoris amb força en domicilis, ha detingut a dues persones, per la seua implicació en més de catorze fets delictius en zones pròximes a la població de Cullera.

La Guàrdia Civil de Cullera en el marc de l’operació “CATABROS” inici una investigació, a fi de poder identificar i detindre a l’autor o autors dels fets delictius ocorreguts en aquesta demarcació.

Després d’una dificultosa investigació de tres mesos, en la matinada del dia 29 de maig de 2020 es procedeix, per part d’agents del Lloc Principal de Cullera de la Guàrdia Civil, a la detenció in fraganti de dues persones que es trobaven en aqueix mateix moment robant en diversos xalets de la zona del *Brosquil de la localitat de Cullera.

En el moment de la detenció, a les dues persones se’ls confisquen nombrosos objectes que portaven damunt, entre ells una televisió, diverses eines de bricolatge i de jardineria i altres objectes de diversa naturalesa.

Per part dels agents es comprova que en diversos dels xalets de la zona s’havien produït danys i s’havia accedit a l’interior de molts d’ells, robant diversos objectes que es trobaven a l’interior.

Després de les detencions, es procedeix així mateix a la pràctica de cinc entrades i registres en 4 habitatges i un magatzem per a la recuperació de diversos objectes que havien sigut robats.

Resultat d’aquests registres, a més de tot el confiscat en el moment de la detenció dels presumptes autors, s’aconsegueixen recuperar diversos televisors, armes d’aire comprimit, un arc amb fletxes, eines de bricolatge i altres objectes.

En aquests moments s’ha aconseguit retornar als seus legítims amos la majoria dels objectes confiscats. S’estan realitzant gestions per a localitzar als amos dels objectes restants i procedir a la seua devolució. S’informa que els objectes han quedat depositats en les dependències de l’aquarterament de la Guàrdia Civil de Cullera.

És important remarcar que, amb aquestes detencions, que culminen l’operació *Catabros, s’han aconseguit esclarir 21 robatoris que s’havien produït en la zona del Brosquil i el Marenyet. A causa de la situació de restricció de la mobilitat en la qual ens trobem en aquests moments, és possible que molts dels amos d’habitatges que han sigut robades encara no hagen pogut desplaçar-se fins als seus habitatges per a comprovar i denunciar a la Guàrdia Civil, per la qual cosa s’espera que els esclariments siguen molts més.

Fase d’Explotació

La fase d’explotació d’aquesta operació culmine amb la detenció de dos homes de 17 i 19 anys, tots dos de nacionalitat espanyola, per la seua presumpta implicació en delictes continuats de robatori amb força en les coses.

Modus operandi

Els presumptes autors utilitzaven diferents classes d’eines per a poder obrir els panys, a més forçaven les finestres per a poder accedir a l’interior dels habitatges.

Més de 21 robatoris esclarits en el qual un d’ells en grau de temptativa.

Les diligències han passat a la disposició del Jutjat de Primera Instància i Instrucció núm.3 de Sueca.