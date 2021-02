La Guàrdia Civil procedeix contra dos persones per la comissió de diversos delictes de robatoris i estafes a persones d’avançada edat

Per components de les Àrees d’Investigació de la Guàrdia Civil dels Llocs Principals d’Alfafar – Catarroja i Almussafes (València), en el marc de les operacions conjuntes (LURKING-GAMARRA), han procedit a la detenció de dues persones de nacionalitat búlgara, de 23 i 36 anys, per la comissió de 9 delictes de furt i 6 delictes d’estafa.

Els fets denunciats van tindre lloc en les localitats de Catarroja, Benetússer, Sedaví i Almussafes, entre els mesos d’octubre i desembre de l’any 2020, sent que en tots els fets, se seguia un patró comú a l’hora de cometre’s els mateixos.

La Guàrdia Civil d’Alfafar i Almussafes, en el marc de les operacions “LURKING” i “GAMARRA” han detingut a dues persones per delictes de furt i estafa bancària a huit persones d’edat avançada.

Les mates, totes elles persones vulnerables, eren abordades quan es dirigien a l’entitat bancària per a realitzar el corresponent reintegrament, amb la seua targeta o cartilla.

El modus operandi utilitzat per a cometre els fets, les presumptes autores, es col·locaven al costat de les víctimes o darrere d’elles per a observar com teclejaven el número PIN secret, aparentant estar esperant per a operar també, mentre una altra realitzava funcions de vigilància.

Una vegada acabada aquesta operació, la mata abandonava l’entitat, seguida per les dues autores, les quals, una d’elles abordava a la víctima amb l’excusa de ser un familiar i aprofitant aqueixa suposada familiaritat i després de la consegüent abraçada, l’altra autora li sostreia al descuit els diners reintegrats i la targeta o cartilla utilitzada, per a seguidament i després de tornar a la mateixa entitat, utilitzar la targeta o cartilla que acabaven de sostraure per a traure tots els diners possibles aprofitant que havien visionat anteriorment el número PIN secret de la víctima.

Intentaven canviar el seu aspecte, canviant parcialment la seua vestimenta, pentinat o màscara, amb la finalitat d’evitar ser relacionades amb la seua presència prèvia en les respectives sucursals bancàries, ascendint els diners sostrets a uns 10.000 euros.

Que després de les gestions pertinents, van poder ser identificades les dues autores, a les quals els constaven nombrosos antecedents per fets similars, procedint a la seua detenció el passat dia 10 de febrer de 2021, en la localitat de Quart de Poblet (València), lloc on residien de dues dones de 23y 36 anys i nacionalitat búlgara pels delictes de furt i estafa.

Les diligències han passat a la disposició del Jutjat de primera Instància i Instrucció núm. 2 en funcions de guàrdia de Quart de Poblet.