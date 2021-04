La Guàrdia Civil rescata a un home en la zona coneguda com la Llenca del Serrà de la localitat de Tous

Print This Post

La Guàrdia Civil ha procedit a l’auxili d’un home de 54 anys d’edat i nacionalitat espanyola, que havia patit una caiguda en la cova de la Llenca del Serrà

Gràcies a la professionalitat i determinació amb la qual van actuar els membres de l’equip de rescat van aconseguir socórrer a aquesta persona i evitar així un mal major

En el dia d’ahir 20 d’abril, sobre les 14.00 hores, la Guàrdia Civil de València va tindre coneixement que el vehicle d’un senderista resident en una localitat d’Alacant i en parador ignorat des del dilluns 19 d’abril, va ser trobat en les proximitats de la cova de la LLenca del Serrà, en el terme municipal de Tous.

Immediatament efectius del GREIM de la Guàrdia Civil de València es van desplaçar fins a la zona juntament amb efectius de Bombers i Policia Judicial de Sueca, així com membres de Seguretat Ciutadana de la Guàrdia Civil, on poguera trobar-se aquesta persona, a fi de procedir a la seua localització i auxili.

Després d’obtindre la seua ubicació mitjançant un afí del subjecte, que en un primer moment va pensar que havia trobat el cos sense vida dins de la cova, es va constatar finalment pels agents, que encara que inconscient, tenia constants vitals.



Els agents van aconseguir arribar fins al sobre les 16.30 hores, membres del GREIM, aconsegueixen accedir al lloc i comprovar l’estat de la víctima, després de salvar amb ajuda de material tècnic múltiples obstacles entre els quals es troba un pou de més de 50 metres de profunditat.

L’equip de rescat va tindre que portear a aquesta persona en llitera durant l’auxili per a finalment, aconseguir la seua evacuació sobre les 19.30 hores, fins al lloc on és atesa pels serveis sanitaris, sent traslladada en estat greu fins a l’hospital de la Ribera, en el municipi d’Alzira.

Gràcies a la professionalitat i determinació que van demostrar els participants en aquesta actuació, van aconseguir auxiliar al desaparegut evitant així un mal major.

Des de la Guàrdia Civil de València es vol informar mitjançant el següent decàleg sobre la importància de la prevenció d’accidents i la manera d’actuar davant una possible incidència:

1. PLANIFICAR L’ACTIVITAT I CONSULTA LA PREVISIÓ METEOROLÒGICA. Intentant no deixar res a l’atzar.(revisar la ruta, activitat, horaris, dificultada tècnica, temperatures, etc.)

2. NO EIXIR NOMÉS A la MUNTANYA. L’aconsellable és un grup mínim de tres, així mentre un es queda amb l’accidentat altre pot demanar ajuda.

3. AVISAR A ALGÚ DE L’ACTIVITAT QUE ES FARÀ. Informar de la ruta exacta, de les hores que ens portarà fer-la, del punt d’inici i fi d’activitat. Mai canviar a última hora i sense avisar a ningú de l’activitat a realitzar. D’aquesta manera en cas d’accident algú donarà l’avís si nosaltres no podem.

4. PORTAR ROBA, CALÇAT I MATERIAL NECESSARI I ADEQUAT PER A CADA ACTIVITAT.

5. MAI OBLIDAR ROBA D’ABRIC, ALIMENT I UNA FARMACIOLA, per al cas que alguna cosa isquera malament. Fins i tot a l’estiu.

6. NO SOBREESTIMAR LES TEUES POSSIBILITATS. Valora el teu nivell físic i tècnic en relació amb l’activitat a realitzar.

7. VALORAR LES HORES DE LLUM DE LES QUALS ES DISPOSA I NO EIXIR TARD A FER ACTIVITAT.

8. CONTROLAR SEMPRE EL LLOC EXACTE EN EL QUAL ET TROBES, per a això porta mapes, GPS, alguna aplicació mòbil que permeta saber la teua ubicació com ALERTCOPS , etc… Assegurar-se de saber utilitzar-los.

9. PORTAR EL TELÈFON CARREGAT DE BATERIA I INTENTAR CONSERVAR-LA FINS A la FI DE L’ACTIVITAT.

10. FINALMENT CAL SABER RENUNCIAR A temps. En cas de sorgir inconvenients o dificultats imprevistes que ens facen