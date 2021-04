La Guàrdia Civil rescata en menys de 48 hores a un altre senderista en la zona coneguda com el Barranc Tarongers en la localitat d’Ontinyent

Connect on Linked in

La Guàrdia Civil ha procedit a l’auxili d’un home de 35 anys d’edat i nacionalitat espanyola, que va ser trobat desorientat i amb símptomes d’hipotèrmia en la vesprada d’ahir

En el dia d’ahir 21 d’abril, sobre les 20.30 hores, la Guàrdia Civil de València va tindre coneixement que un senderista en la localitat valenciana d’Ontinyent, es trobava desorientat en les proximitats del barranc Tarongers.

Immediatament, efectius del GREIM d’Ontinyent, juntament amb efectius de Bombers del parc de Fontanars dels Alforins i Policia Local d’Ontinyent, així com membres de Seguretat Ciutadana, es van desplaçar fins a la zona on poguera trobar-se aquesta persona, a fi de procedir a la seua localització i auxili.

Després d’obtindre la seua ubicació després de 40 minuts de cerca, van localitzar al senderista il·lés, encara que fatigat i amb símptomes d’hipotèrmia a causa de les fortes precipitacions.

Posteriorment, una vegada auxiliada la víctima, els agents li van proporcionar abric i la van conduir cap al lloc on es trobava estacionat el seu vehicle sobre les 21.50 hores, no requerint assistència mèdica.

Gràcies a la professionalitat i determinació que van demostrar els participants en aquesta actuació, van aconseguir auxiliar al desaparegut evitant així un mal major.

Des de la Guàrdia Civil de València es vol informar mitjançant el següent decàleg sobre la importància de la prevenció d’accidents i la manera d’actuar davant una possible incidència:

PLANIFICAR L’ACTIVITAT I CONSULTA LA PREVISIÓ METEOROLÒGICA. Intentant no deixar res a l’atzar.(revisar la ruta, activitat, horaris, dificultada tècnica, temperatures, etc.) NO EIXIR NOMÉS A la MUNTANYA. L’aconsellable és un grup mínim de tres, així mentre un es queda amb l’accidentat altre pot demanar ajuda. AVISAR A ALGÚ DE L’ACTIVITAT QUE ES FARÀ. Informar de la ruta exacta, de les hores que ens portarà fer-la, del punt d’inici i fi d’activitat. Mai canviar a última hora i sense avisar a ningú de l’activitat a realitzar. D’aquesta manera en cas d’accident algú donarà l’avís si nosaltres no podem. PORTAR ROBA, CALÇAT I MATERIAL NECESSARI I ADEQUAT PER A CADA ACTIVITAT. MAI OBLIDAR ROBA D’ABRIC, ALIMENT I UNA FARMACIOLA, per al cas que alguna cosa isquera malament. Fins i tot a l’estiu. NO SOBREESTIMAR LES TEUES POSSIBILITATS. Valora el teu nivell físic i tècnic en relació amb l’activitat a realitzar. VALORAR LES HORES DE LLUM DE LES QUALS ES DISPOSA I NO EIXIR TARD A FER ACTIVITAT. CONTROLAR SEMPRE EL LLOC EXACTE EN EL QUAL ET TROBES, per a això porta mapes, GPS, alguna aplicació mòbil que permeta saber la teua ubicació com *ALERTCOPS , etc… Assegurar-se de saber utilitzar-los. PORTAR EL TELÈFON CARREGAT DE BATERIA I INTENTAR CONSERVAR-LA FINS A la FI DE L’ACTIVITAT. FINALMENT CAL SABER RENUNCIAR A temps. En cas de sorgir inconvenients o dificultats imprevistes que ens facen dubtar de la conveniència de continuar l’activitat, és millor donar la volta i intentar-ho un altre dia amb una millor planificació.

Des de la Comandància de la Guàrdia Civil de València els recordem que estem a la seua disposició les 24 hores els 365 dies de l’any a través del 062.