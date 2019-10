La guerra de carreteres d’Alzira i Carcaixent a debat

Connect on Linked in

Alzira i Carcaixent arriba el fi de la guerra en la carretera?

La problemàtica de carreteres entre els ajuntaments d’Alzira i Carcaixent s’ha prolongat en el temps durant molts mesos

Ambos ajuntaments proposen solucions i alternatives que no terminen d’arribar a bon port



Alzira no aprovara mai un pla de construcció que passe per la destrucció del paisatge turístic amb la construcció d’un viaducte i proposa solucions com ara que la connexió amb Carcaixent es faça des de l’actual circumval·lació del municipi que no escometrà tant perjuí