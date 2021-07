La I Setmana de l’Orgull a Catarroja finalitza amb un espectacle piromusical i una cita per a 2022

Connect on Linked in

Les lògiques restriccions no han impedit commemorar aquesta setmana per a donar visibilitat al col·lectiu LGTBI

Catarroja, 5 de juliol de 2021. L’Ajuntament de Catarroja ha tancat la I Setmana de l’Orgull amb una gran festa.

Un espectacle piromusical, disparat per Europlá ha sigut el punt i final perfecte per a set dies de commemoració de l’orgull LGTBI, una celebració que es desenvolupava per primera vegada a Catarroja i que ja s’ha proposat per a l’any 2022 tornar a vestir amb els colors de l’arc de Sant Martí a tot el municipi.



“Des de la regidoria d’Igualtat estem plenament satisfetes de com ha funcionat aquesta ‘I Setmana de l’Orgull’ de Catarroja, una celebració transversal que ha comptat amb la implicació i col·laboració de tot el veïnat i amb la inestimable ajuda de la regidoria de Festes, un treball en equip per a poder visibilitzar els drets del col·lectiu LGTBI”, ha explicat Beatriz Sierra, regidora d’Igualtat. Per la seua part, Miquel Verdeguer, regidor de Festes, ha assenyalat “la importància d’una celebració d’aquest estil a Catarroja, on s’ha implicat la joventut, però també a les families que han estat en tot moment partíceps de les activitats que s’han desenvolupat en el Parc del Secanet i que en 2022 tornaran amb més força, una vegada superada, com totes esperem, la COVID19”.



El piromusical disparat per Europlà s’ha demostrat com un espectacle sense precedents amb la major combinació de llum, color i música mai vista. En el Parc del Secanet s’han concentrat centenars de veïns i veïnes que, gràcies a l’amplitud de l’espai, han pogut gaudir de l’esdeveniment amb la distància de seguretat adequada a les actuals circumstàncies.

Abans, en el mateix parc del Secanet s’ha realitzat la celebració de les famílies. Tota una sèrie de tallers en els quals la igualtat i la lluita contra la discriminació han sigut les protagonistes. Finalment, dins del programa d’actes, el 30 de juny va tindre lloc l’habitual Escola de Feminisme que va comptar amb Eley Grey, professora d’Història i referent en l’elaboració de relats sobre diversitat, feminisme i col·lectiu LGTBI a través del seu blog eleygrey.wordpress.com, a més d’autora de dues novel·les.