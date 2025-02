La II Fira de Xocolate inunda els carrers de Torrent

Torrent es converteix en la capital del xocolate amb la II Fira de Xocolate!

Gaudeix de xocolata, gastronomia i activitats per a tota la família!

La ciutat de Torrent torna a convertir-se en la capital del xocolate amb la inauguració de l’esperada segona edició de la Fira del Xocolate. Aquesta segona edició de la fira es celebra del 31 de gener al 3 de febrer en l’emblemàtica Avinguda El Vedat, entre el tram del ficus i la Plaça Moralets. L’ampliació d’un dia més respecte a l’any passat reflectix l’interés creixent per esta cita gastronòmica, que en la seua primera edició va comptar amb més de 120.000 visitants.

Des de la Regidoria de Turisme s’ha treballat per organitzar aquesta segona edició i per això, el seu regidor Aitor Sanchez ha destacat la tasca per dur endavant l’esdeveniment.

Per la seua part, l’alcaldessa de Torrent, Amparo Folgado ha possat en valor els diferents comerços que participen en l’edició d’enguany.

Aquesta segona edició compta amb reconeguts professionals del sector xocolater i reboster. Aquest any l’oferta s’amplia amb expositors arribats de diferents punts de la Comunitat Valenciana, que ofereixen des de xocolates tradicionals fins a innovadores creacions gastronòmiques.

A més, s’ha habilitat una zona especialitzada en formatges i gastronomia, enriquint així l’oferta per a tots els paladars. La fira també compta amb un extens programa d’activitats, que inclou showcookings, exhibicions, tallers, pintacares, animacions i degustacions.