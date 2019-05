LA III Run Càncer i un festival de monòlegs posen la guinda a la VI Setmana de la Salut d’Almussafes

Connect on Linked in

La trobada esportiva i solidària organitzada per AECC València es va celebrar ahir diumenge a partir de les 10 hores al parc Central



La millor comèdia en valencià i castellà es va oferir a la sala d’actes del Centre Cultural el dissabte i el diumenge a la vesprada

El cap de setmana es va presentar replet d’activitats a Almussafes. La VI Setmana de la Salut arribava a la seua fi amb dues jornades en les quals es va continuar apostant pels hàbits de vida saludables. Tant el dissabte com el diumenge es va celebrar un festival de monòlegs i el diumenge, a més, va tindre lloc la III Run Càncer de la localitat, en la qual es van recaptar fons per a lluitar contra la malaltia. Després de concloure les proves de l’esdeveniment es va realitzar el sorteig de material esportiu entre les persones que van participar en les activitats d’aquesta setmana commemorativa.



Després de cinc dies en què es va anar desplegant un intens programa d’activitats, la VI Setmana de la Salut d’Almussafes va afrontar el passat cap de setmana la recta final de l’edició d’aquest 2019, que portava per lema ‘El teu eres salut’. Els tallers, conferències, taules redones i seminaris, organitzats per l’Ajuntament en col·laboració amb diferents associacions i empreses de la població, es van anar succeint en diferents punts del municipi, també durant les dues últimes jornades de la incitativa.



Entre les propostes van destacar el Festival de Monòlegs, que va portar el millor humor a la sala d’actes del Centre Cultural el dissabte i el diumenge a la vesprada, i la III Run Càncer Almussafes, que es va celebrar el diumenge al matí amb el parc Central com a punt de trobada per a les persones participants. Tots dos actes, oberts a tota la ciutadania, van servir per a posar la guinda a set dies en què s’ha intentat transmetre novament que la salut és sinònim de benestar.



Festival de monòlegs

Una de les principals novetats d’aquesta Setmana de la Salut va ser el Festival de Monòlegs, un esdeveniment dins del qual es van oferir dues actuacions en les quals l’humor va ser l’autèntic protagonista. El primer dels espectacles, celebrat el dissabte 18 de maig a les 20 hores, era en valencià, va estar presentat per María Juan i en ell van arrancar les rialles de les persones espectadores els humoristes Toni de l’Hostal, Carol Tomás i Pepa Cases. El grup The Black Apes va ambientar l’acte.



El diumenge van continuar els monòlegs, aquesta vegada en castellà, de la mà de J. J. Vaquero, Txabi Franquesa i Patrícia Espejo. L’actuació, que va començar a les 19 hores, va tancar aquest original certamen.



III Run Càncer Almussafes

La solidaritat i l’esport també van estar presents aquest cap de setmana en la població gràcies a la celebració de la III Run Càncer Almussafes, l’esdeveniment amb el qual l’Associació Espanyola contra el Càncer de València recapta fons per a la investigació d’aquesta malaltia. Durant el matí es van realitzar una carrera de 5 quilòmetres, una marxa amb la mateixa distància i una patinada popular. Gràcies a la participació de prop de 1.000 persones l’AECC va aconseguir reunir 4.640 euros per a la causa. L’entitat espera superar aquest 2019 els 315.000 euros de recaptació i reunir a més de 75.000 participants en les 80 cites esportives previstes en el calendari.



Al final de les proves esportives, es va dur a terme una sessió de fitness a càrrec del gimnàs New Q Almussafes i de Mari Carmen Castellanos i el sorteig públic en el qual es van repartir 4 lots higge, 2 bicicletes de passeig, 2 patinets space scooter, 4 cistelles ecològiques i 4 llibres entre totes les persones assistents a les activitats programades durant la VI Setmana de la Salut.



El dissabte 18 també es va celebrar una trobada titulada ‘La Ribera Camina’ en el paratge natural de la Murta dirigit a les persones inscrites en el programa ‘La Ribera Camina’, que es va posar en marxa dimecres passat a Almussafes. A més, a les 12 hores es va impartir una sessió de risoteràpia oberta al públic en l’Àgora del Parc Central i a les 16.30 hores un taller de mindfulness en el Pavelló Poliesportiu Municipal, continuació de l’iniciat el dia 11.