La il·lustradora Mai Hidalgo exposa el seu #MixCultures a la Sala Paulino Peris Guerola

La Sala Municipal d’Exposicions Paulino Peris Guerola acull fins el 24 de juny l’exposició #MixDeCultures, de la dissenyadora i il·lustradora alzirenya, Mai Hidalgo. Es tracta d’un projecte plàstic inspirat en un viatge al Japó en el que l’artista va trobar com, cultures tan aparentment diferents, mantenen molts punts en comú que es barregen amb les experiències pròpies. Estes vivències són les que l’artista transmet a través de les peces que conformen la mostra.

La idea de #MixDeCultures va nàixer abans de l’etapa de confinament però va ser durant este temps quan va prendre forma. El resultat són diverses peces que segueixen l’estètica que l’artista anomena informalisme il·lustrat, a causa de les textures que aconsegueix mesclant pintura, formigó i retalls de paper, amb retoladors d’alcohol, acrílics i estilògrafs japonesos de tinta negra.

Amb esta exposició la regidoria del Cultura tanca la temporada d’exposicions. En setembre es farà la presentació de la nova programació anual 2021-2022 dins d’una campanya d’arts plàstiques que pose en valor el dibuix , la il·lustració, el disseny i el gravat, el graffiti amb tallers didàctics adreçats als centres educatius. Tal i com ha avançat el regidor de cultura, Pasqual Pastor, en la propera temporada hi ha una aposta per apropar la cultura a tots els públics amb iniciatives com traure l’escultura al carrer.

L’exposició podrà visitar-se fins el 24 de juny en horari de dimarts a diumenge de 19 a 21 hores a la Sala Municipal d’Exposicions Paulino Peris Guerola. El dijous 17 està prevista una visita guiada per l’artista a les 19:00 hores.

Mai Hidalgo (Alzira, 1985) és llicenciada en Belles arts i especialista professional en disseny Creatiu. Després de diferents experiències formatives i professionals a València, Anglaterra i Alemanya, en l’actualitat combina la seua vessant com a il·lustradora i dissenyadora amb la docència.