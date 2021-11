La implicació empresarial en la descarbonització serà protagonista de València Canvia Pel Clima!

Connect on Linked in

L’esdeveniment es realitzarà tant de manera presencial com en línia i tindrà lloc els dilluns 15 i 22 de novembre en Las Naves

Els reptes i oportunitats per a les empreses de la ciutat de València enfront del compromís de la neutralitat climàtica i la descarbonització centraran la nova convocatòria de la iniciativa València Canvia Pel Clima!, un esdeveniment que tindrà lloc al centre d’innovació Las Naves els dilluns 15 i 22 de novembre, i podrà seguir-se tant de manera presencial com en línia. Tal com ha destacat el regidor d’Emergència Climàtica i Transició Energètica, Alejandro Ramon, “seguint la línia de la Missió València Ciutat Neutra, en esta ocasió es fa una crida a participar a les grans, mitjanes i xicotetes empreses de la ciutat per a implicar-les en la descarbonització i donar-los les claus en la reducció de les emissions de CO₂”.

Per part seua, el regidor d’Innovació i Gestió del Coneixement, Carlos Galiana, ha recordat que “quan vam posar en marxa l’estratègia d’innovació Missions València 2030, que marcarà el futur de la nostra ciutat, ja vam dir que era un viatge col·lectiu. Que l’Administració i el sector públic no podem anar a soles en este gran repte. Que necessitàvem la societat civil, l’Acadèmia i els seus centres d’investigació, i el sector privat: les empreses. La implicació d’este sector en la futura missió València Ciutat Neutra és essencial, i estem contents que estes empreses s’estiguen sumant a la nostra missió com a organitzacions ambaixadores”. De fet, Alejandro Ramon ha explicat que “diferents personalitats i agents implicats en la lluita contra el canvi climàtic i la consecució de la transició energètica i la neutralitat climàtica en el món empresarial participaran en taules redones amb xarrades, debats i diàlegs inspiradors amb la finalitat d’explicar i donar a conéixer els objectius aconseguits, els que queden per aconseguir i els passos per a realitzar-los”.

La primera jornada, la del pròxim dilluns 15 de novembre, començarà amb una benvinguda i introducció per part del regidor d’Emergència Climàtica i Transició Energètica, Alejandro Ramon per a donar pas, a continuació, a un diàleg entre l’alcalde de València, Joan Ribó, i la Consellera d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, Mireia Mollà, que girarà al voltant del compromís de les institucions en la lluita contra el canvi climàtic. Així mateix, el regidor d’Innovació i Gestió del Coneixement, Carlos Galiana, anunciarà el projecte guanyador del premi “València Ciutat de la Innovació”, dotat amb 100.000 euros al millor projecte que demostre el major i més ampli impacte en la Missió València Ciutat Neutra: aconseguir, almenys, tres barris o pobles climàticament neutres abans de 2030. El lliurament del guardó es realitzarà en l’acte de clausura de la segona jornada.

Les taules redones de la jornada giraran al voltant de les “Entitats ambaixadores compromeses amb la Missió València Ciutat Neutra” i la “Presentació de propostes, oportunitats i solucions cap a la neutralitat climàtica”. La primera comptarà amb la participació del coordinador general d’Estratègies Urbanes i Agenda Sostenible de l’Ajuntament de València, Jordi Peris; la directora general de Canvi Climàtic de la Generalitat, Celsa Monrós; la vicerectora de Desenvolupament Sostenible dels Campus de la Universitat Politècnica de València (UPV), Débora Domingo; l’executiva de Relacions Institucionals i RSE de Consum, Societat Cooperativa Valenciana, Carmen Picot; la integrant del grup coordinador de l’AVEBC Consultora Ambiental, Raquel Gómez; i el subdirector tècnic de Las Naves, David Rosa. Per part seua, la segona taula estarà integrada pel director de la Fundació València Clima i Energia, Carlos Sánchez; el director general de Coordinació de l’Acció de Govern i responsable de l’Oficina Valenciana per a la Recuperació, Juan Ángel Poyatos; el director de l’Institut Universitari d’Enginyeria Energètica de la UPV, Tomás Gómez; el coordinador de Gestió de Projectes de la Cámara de Comercio de València, Rafael Mossi; i la ‘project manager’ d’AVAESEN, Salomé Reíllo.

Totes les persones interessades a conéixer el programa o formalitzar la seua participació, ho poden fer a través de les xarxes socials i en la pàgina web de la Fundació València Clima i Energia, així com de la web de Las Naves.

València Canvia Pel Clima! és una iniciativa impulsada pel Servici d’Emergència Climàtica i Transició Energètica de l’Ajuntament de València en col·laboració amb la Fundació València Clima i Energia i el centre d’innovació Las Naves, amb la qual es busca posar en comú totes les propostes i accions relacionades amb la mitigació i adaptació al canvi climàtic a la ciutat de València, implicant tots els col·lectius i sectors: públic, privat, acadèmia i ONG.