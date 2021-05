La incidència acumulada de la Comunitat Valenciana baixa fins als 29,84 casos per 100.000 habitants

Print This Post

La Comunitat Valenciana registra des del divendres 387 casos, dels quals 33 són a la província de Castelló, 193 a Alacant i 161 en la de València

Barceló: “La millora del temps i l’ampliació d’horaris no han de suposar ni un minut de relax en la lluita contra el virus”

La Incidència Acumulada (IA) de la infecció per coronavirus en la Comunitat Valenciana a 14 dies s’ha situat en 29,84 casos per cada 100.000 habitants. Per primera vegada en molts mesos, la IA s’acosta a 25, la qual cosa suposaria passar directament al grau de mínima alerta. La incidència acumulada a set dies se situava aquest diumenge en 13,39, menys de la meitat de l’índex a 14 dies.

La Comunitat Valenciana ha administrat un total de 2.225.457 dosi de la vacuna contra el coronavirus. Per províncies: 260.226 a Castelló, 813.106 a Alacant i 1.152.125 a València. Han rebut la pauta completa d’immunització (dues dosis per a Pfizer, Moderna i AstraZeneca; i la monodosis de Janssen) 714.288 persones.

Aquestes bones dades no han impedit que la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, Ana Barceló, haja insistit que “la millora del temps i l’ampliació d’horaris no han de suposar ni un minut de relax per a la ciutadania en la lluita contra el virus”.

Barceló ha subratllat que “no podem baixar la guàrdia”, al mateix temps que ha demanat “prudència” per a poder mantindre una baixa incidència del virus.

A més, s’han notificat 387 casos nous de coronavirus confirmats per prova PCR o a través de test d’antígens des de l’última actualització, que situen la xifra total de positius en 392.632 persones. Per províncies, 33 a Castelló (40.602 en total); 193 a Alacant (147.145 en total); 161 a València, (204.883 en total); i el total de casos no assignats es manté en 2.

Des de l’última actualització, s’han registrat 460 altes a pacients amb coronavirus. D’aquesta manera, ja són 395.235 persones en la Comunitat Valenciana les que han superat la malaltia des que va començar la pandèmia. Per províncies, les altes es distribueixen de la següent manera: 41.143 a Castelló, 147.624 a Alacant i 206.412 a València. El total d’altes no assignades ascendeix a 56.

Els hospitals valencians tenen, actualment, 159 persones ingressades: 25 a la província de Castelló, amb 2 pacients en UCI; 40 a la província d’Alacant, 10 d’ells en l’UCI; i 94 a la província de València, 25 d’ells en UCI.

A més, s’han registrat 8 defuncions per coronavirus des de l’última actualització, per la qual cosa el total de defuncions des de l’inici de la pandèmia és de 7.407: 803 a la província de Castelló, 2.827 en la d’Alacant i 3.777 en la de València.

– Últims 7 dies: 3

– Gener 2021: 1

– Febrer 2021: 2

– Març 2021: 2

D’acord amb les dades registrades, en aquests moments hi ha 1.461 casos actius, la qual cosa suposa un 0,36% del total de positius.