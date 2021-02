La incidència de la grip es desploma en la Comunitat Valenciana amb el 95% de personal sanitari i el 68% de majors de 64 anys vacunats

Print This Post

La vacunació massiva, les mesures d’higiene i distanciament social, així com la interferència viral expliquen la baixa circulació d’aquest virus

Al gener de 2020 es van detectar 1.651 mostres positives a grip, mentre que al gener de 2021 únicament es van comptabilitzar 3

València (13/02/2021).- La incidència de la grip s’ha desplomat en la Comunitat Valenciana, on la campanya de vacunació d’aquesta temporada ha aconseguit una cobertura del 95,17% del personal sanitari i del 67,93% en persones majors de 64 anys, percentatges molt superiors a les campanyes anteriors.

Les dades que maneja la Subdirecció General de Epidemiologíaa i Vigilància de la Salut de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública revelen una reducció, dràstica i mantinguda durant les últimes quatre temporades, en el nombre de casos i en les taxes d’incidència per 100.000 habitants. Aquesta evolució positiva es relaciona amb diferents factors, entre ells, les campanyes de vacunació, consolidades com a eina eficaç i segura per a previndre la grip i les seues complicacions.

En aquest sentit, la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública ha administrat un total d’1.157.510 dosi de vacunes antigripals durant la campanya 2020-2021. Per províncies: 121.967 a Castelló; 609.581 a València i 425.962 a Alacant. Aquestes quantitats representen un increment del 51% respecte al total de la campanya anterior, la de 2019-20, quan es van declarar 767.388 dosi.

A més, les cobertures per grups de risc també han sigut aquesta campanya ostensiblement majors que l’anterior. En concret, la cobertura ha sigut del 95,17% en personal sanitari (de fet, tots els departaments han superat l’objectiu de vacunació de més del 75%) i del 67,93% en persones majors de 64 anys (superant la cobertura aconseguida la temporada anterior, quan va ser del 51.23%).

Aquesta temporada, la vacunació contra la grip va arrancar el 5 d’octubre de 2020 i es va allargar fins al 31 de gener de 2021. A més, els centres de salut van contactar amb els/les pacients per a concertar cita prèvia i poder preservar d’aquesta manera les mesures de seguretat per la COVID-19.

Incidència del virus de la grip tendeix a la baixa

La massiva campanya de vacunació és una de les variables que explica la quasi nul·la circulació del virus de la grip en la Comunitat Valenciana, en opinió de Javier Díez, qui dirigeix l’Àrea d’Investigació en Vacunes de la Fundació Fisabio.

Els altres dos factors són les mesures de distanciament físic i d’higiene sanitària adoptades enfront de la COVID-19, i que també han neutralitzat l’avanç de la grip, així com la interferència viral (els virus no competeixen entre ells). Així, mentre que el mes de gener de 2020 es van detectar 1.651 mostres positives a grip, al gener de 2021 únicament es van comptabilitzar 3.

A més, la taxa acumulada d’incidència se situava l’última setmana de gener de 2021 en 12,7 casos per 100.000 habitants. Es tracta d’un valor molt baix en comparació amb campanyes prèvies: 12,7 enfront d’una taxa acumulada de 274,8 en la setmana quatre de gener de 2020 i de 482,1 just un any abans (gener de 2019).

Paral·lelament, els casos greus de grip també han experimentat una evolució favorable. A data 31 de gener de 2021 únicament s’havien notificat dos casos greus en la Comunitat Valenciana, mentre que en la mateixa data de 2020, el Sistema de Vigilància Epidemiològica reportava 173.