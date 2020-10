La incidència del virus en els centres educatius de Xirivella no supera el 0,15%

Connect on Linked in

A Xirivella les escoles i instituts són espais segurs. El Consell Escolar Municipal (CEM) ha constatat que la incidència de la COVID19 sobre l’alumnat no supera el 0,15%. En xifres absolutes, només 6 contagis sobre una població escolar de 4.000 individus. Després de sis setmanes de classes presencials, el CEM de Xirivella fa un balanç positiu: “Els plans de contingència estan funcionant correctament i els centres educatius no estan sent focus de contagi”, subratlla la regidora d’Educació, Encarna Martí.

Segons la informació aportada per Martí, la “fluïdesa comunicativa” entre l’Ajuntament i els centres escolars quan es detecta un positiu i la “rapidesa” amb la qual s’actua impedeix que els contagis s’estenguen sense control. En aquest sentit, cal destacar la correcta aplicació del protocol de comunicació entre els centres i l’autoritat sanitària o la immediatesa amb la qual intervenen els serveis de neteja i desinfecció municipals. Xirivella ha incrementat un 33% la despesa destinada a la higiene antivirus de col·legis i instituts en el curs 2020/21.

La comunitat docent ha valorat també la massiva col·laboració de les famílies en els accessos segurs implementats pel consistori, un dispositiu reforçat amb presència policial i megafonia. “Pares i mares han d’entendre que el seu major escut contra el virus són ells mateixos i la seua responsabilitat individual”, exposa la regidora.

Material escolar per a l’alumnat vulnerable

D’altra banda, l’Ajuntament ha demanat col·laboració a les AMPA i els cossos docents per a detectar possibles necessitats de material escolar entre l’alumnat vulnerable. Després de la tramitació del Bo Escolar, una ajuda directa per a tota la comunitat estudiantil, el consistori ha activat el programa ‘Cap xiquet/a sense llibres o material’. Gràcies a la informació facilitada per la direcció de cada centre, es localitza a l’alumnat amb manques i se li dota gratuïtament del material necessari per a la seua evolució educativa.