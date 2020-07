La infància de Quart de Poblet crea un diari col·laboratiu sobre la seua experiència durant el confinament

Connect on Linked in

Els xiquets i xiquetes parlen de la importància de les relacions en el si de la família i el veïnat, de les seues pors i d’aquelles activitats amb les quals han afrontat el confinament





Els xiquets i xiquetes de Quart de Poblet han aprofitat l’excepcional experiència del confinament per a alçar la seua veu, unir-se i explicar-li al món, des del seu punt de vista, com han viscut aquests mesos en què no han pogut eixir de casa a causa de l’Estat d’Alarma. Ha sigut el Consell Municipal de la Infància (CMI) de l’Ajuntament de Quart de Poblet qui ha liderat aquesta iniciativa sota el títol “El descobriment: el diari de l’intrèpid viatge de la infància de Quart de Poblet en temps de confinament”.



Així, els xicotets i xicotetes, a través de l’elaboració d’un relat compartit, han comptat i il·lustrat les seues experiències, sentiments, aprenentatges, anhels i desitjos per a un futur millor, mostrant, una vegada més, com davant una situació complicada la infància ha sabut sobreposar-se i centrar-se en el positiu.



El CMI ha sigut l’encarregat de realitzar les diverses entrevistes orals, a través de videollamadas, tant entre els consellers i conselleres, com a altres xiquets i xiquetes de Quart de Poblet, amb el clar objectiu de comptar amb el major nombre de respostes possibles per a obtindre una mostra representativa. Per a això, a més, el Consell ha comptat amb la col·laboració d’algunes de les entitats que formen part del Fòrum d’Infància, com el Esplai Sambori i el Esplai Somriure.

Els resultats s’han plasmat en una vídeo-infografia en la qual les imatges i la narració oral s’han unit, aportant una major accessibilitat i matisos en el relat.



Amb aquest treball de recerca, les xiquetes i xiquets han pogut compartir amb tota la societat, d’una banda, els sentiments negatius experimentats, com la tristesa i soledat generades per trobar a faltar a familiars i amics o l’avorriment ocasionat per l’aïllament. Han parlat de la por davant la incertesa i estrés que han sentit, especialment causat per la nova situació educativa que han enfrontat. Però també han mostrat la seua capacitat per a trobar aspectes positius d’aquesta complicada vivència, fins al punt de considerar que haurien de mantindre’s, com els llaços creats amb el veïnat o el temps compartit en família.



D’igual manera, aquest relat evidencia el camí de autodescubrimiento que la infància de Quart de Poblet ha realitzat i que els ha permés conéixer qüestions tan importants sobre si mateixos com aquelles coses que els fan felices, el com gestionar les seues emocions o quines virtuts tenen que desconeixien.



Plenament conscient de la importància i la repercussió que la crisi sanitària ha tingut en la vida dels més xicotets i xicotetes, a través del suport a aquesta iniciativa i a l’activitat diària del CMI, l’Ajuntament continua la seua labor per a donar veu als xiquets i xiquetes, perquè les seues necessitats i particular manera de veure el món siguen part de la nova realitat.