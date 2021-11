La infància de Xirivella es repta amb el campió d’Espanya d’Escacs

Connect on Linked in

Diego Macías, número 1 del rànquing en categoria sub-14, participarà en una de les activitats programades aquest dissabte amb motiu del Dia de la Infància

Diego Macías Pi, campió d’Espanya d’Escacs sub-14, campió també en partides ràpides i actual número 1 en el rànquing, estarà aquest dissabte a Xirivella per a reptar-se amb les xiquetes i xiquets que acudisquen al matí a la plaça de la Concòrdia per a commemorar el Dia de la Infància. A més de Diego Macías, també estarà Luis Montesione Díaz, número 35 d’Espanya en categoria sub-16 i número 3 de la Comunitat Valenciana. La presència de tots dos s’enquadra dins de les activitats que s’han organitzat amb motiu del Dia de la Infància. A més de la possibilitat de mesurar-se amb aquests dos destacats referents dels escacs, per als quals encara estiguen aprenent a jugar hi haurà monitors que els explicaran els secrets dels escacs, unes lliçons que podran posar en pràctica competint entre ells.



A part del repte d’escacs, hi haurà activitats per a tots els gustos durant tot el matí en la plaça de la Concòrdia. Hi haurà una yincana en la qual els més xicotets podran demostrar les seues habilitats i a més conéixer els drets de la infància. Per als amants de la lectura s’ha disposat un espai en el qual hi haurà una exposició de llibres de les biblioteques municipals, amb lectures interessants sobre els drets dels xiquets i les xiquetes. També es llegiran contes i poemes amb la col·laboració de les amigues i amics del Club del Conte i dels clubs de lectura infantil Amig@s del Sr. Mussol Setciències, de la Biblioteca de Xirivella.



A més de la part lúdica, coincidint amb aquesta data, es constituirà el Consell Local de la Infància de Xirivella (CLIX). Es donarà la benvinguda en el saló de plens de l’Ajuntament als nous consellers i conselleres del CLIX, que està integrat per alumnat de 5é i 6é de Primària. El CLIX és un espai d’interlocució de les xiquetes i xiquets del municipi amb el govern local, assegurant així el dret de participació de la infància.



També els clubs esportius s’han implicat en la jornada i durant el matí del dissabte es faran diferents activitats en els dos poliesportius municipals, el Ramón Sáez i el del Barri de la Llum.