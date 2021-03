La iniciativa de recuperar l’antic nom de l’avinguda “Caminàs de les Dones” guardonada per la Generalitat Valenciana

Connect on Linked in

La distinció reconeix l’acció cullerenca per visibilitzar i potenciar la importància de les dones com a part de la història de la ciutat

El consistori incorporà al 2019 la nomenclatura original a l’avinguda Blasco Ibáñez després d’una investigació que determinava que este era un camí utilitzat de forma exclusiva per dones al segle XIX

Cullera rebrà un premi en matèria de transformació urbana amb perspectiva de gènere gràcies a la recuperació de l’antic nom de l’avinguda Caminàs de les Dones, substituït en el seu moment per l’avinguda Blasco Ibáñez i reanomenat al 2019 per Avinguda Blasco Ibáñez – Antic Caminàs de les Dones. Un guardó atorgat per la Conselleria de Vivenda i Arquitectura Bioclimàtica i la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat en la V Edició dels Premis Urbanisme, Mobilitat, Paisatge, Vivenda i Arquitectura amb Perspectiva de Gènere.



Tal com ha assenyalat la regidora d’Igualtat a l’Ajuntament de Cullera, Marta Tur, «és un reconeixement a totes les dones per ser tan reivindicatives en la lluita dels seus drets, en defensar el poble de Cullera i els seus costums». Per a l’edil responsable de la política d’igualtat al municipi «també és un homenatge a totes les dones anònimes que dia rere dia contribueixen amb els seus esforços, treballs i responsabilitats a la justícia social i el desenvolupament de la nostra societat».



Entre altres, el premi que aconseguix Cullera és per la seua implicació en, alhora d’actualitzar la nomenclatura de les seues vies, incloure noms de dones representatives i rellevants per al municipi en el nomenclàtor de carrers, places, avingudes o espais públics com a acció simbòlica per pal·liar la desigualtat actual que existeix, i visibilitzar i fomentar la conscienciació social sobre la importància d’aplicar la perspectiva de gènere en l’urbanisme perquè el municipi també siga de les dones, afavorir el seu empoderament i recuperar part de la història local.



Antecedents i recuperació històrica



La història del Caminàs de les Dones es remunta al segle XIX, i gràcies a un estudi de la cullerenca María del Carmen Rubio, publicat en el llibre ‘X Jornades de Cullera’ editat per l’Ajuntament al 2013, es demostra que hi havia un camí exclusiu per a dones en eixa època. De fet, en el document ‘Expedients diversos de Policia Urbana de 1859 a 1861’ conservat en l’arxiu municipal se fa referència a un carrer que utilitzaven les dones per a accedir a la platja. En este expedient consta un escrit en el qual un grup de dones, anomenades ‘Les Dames de Cullera’, reivindiquen que no es permeta l’edificació d’este camí que sempre havia estat utilitzat per elles per a disfrutar del mar i com un dels seus millors llocs per al descans, comoditat i esplai. Una sol·licitud que fou desestimada pel consistori de l’època.



L’entramat urbà de Cullera també compta amb un carrer en el mateix barri denominat Caminàs dels Hòmens, això sí, este sempre ha conservat el seu antic nom i també era utilitzat únicament per homes. Precisament, és l’existència d’este camí un dels motius els quals feia pensar que hi havia un que es degué denominar Caminàs de les Dones per tal de diferenciar-los.



La decisió del consistori de recuperar l’antic nom del carrer també fou possible gràcies a un treball realitzat per l’alumnat de 3r de l’ESO del col·legi la Milagrosa a l’any 2018. L’estudi, anomenat ‘Cullera no té noms de dona’ recollia que de 523 vies urbanes que té el municipi tan sols 19 tenen nom de dona i la majoria d’elles estan marcades per un caràcter religiós. Paradoxament, que pel que fa als hòmens com a protagonistes hi ha 176: religiosos, personatges il·lustres, metges, escriptors, mestres, músics, pintors, actors, etc.