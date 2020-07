La iniciativa Match COVID19 ha unit a investigadors de tota la Comunitat Valenciana per a fer front als desafiaments de la pandèmia

Connect on Linked in

Gràcies a Match COVID19 s’han generat 47 idees de col·laboració, que han cristal·litzat en 22 projectes presentats per al seu finançament a diferents instàncies, amb temàtiques tan diverses com la creació de molècules antivirals que inhibeixen el desenvolupament de la COVID19 o un altre d’impressió 3D de ventiladors per a pacients afectats pel virus



MatchCOVID19 ha comptat amb la participació de la UPV, la UA, FISABIO, l’Institut d’Investigació Sanitària La Fe, l’UJI, la UMH, la Fundació INCLIVA i el CSIC

El mes d’abril passat, coincidint amb el zenit de l’emergència sanitària causada per la malaltia COVID19, diverses institucions valencianes d’investigació van posar en marxa MATCH COVID19, una innovadora iniciativa amb el propòsit de formar equips d’investigació interdisciplinàries per a aprofundir en el coneixement de la malaltia i del virus SARS-COV2.

El propòsit de MATCH COVID19 era posar en contacte equips d’investigació i capacitats de laboratori i llançar projectes d’I+D que pogueren resoldre problemes associats a l’epidèmia, sumant esforços i capacitats científiques i tecnològiques que, fins i tot estant geogràficament pròxims, no són fàcilment identificables sense una acció adequada de coordinació.

A un nucli inicial, format per la Universitat Politècnica de València (UPV), la Fundació per al Foment de la Investigació Sanitària i Biomèdica de la Comunitat Valenciana (Fisabio) i l’Institut d’Investigació Sanitària La Fe (IIS La Fe), es van sumar prompte la Universitat Jaume I de Castelló (UJI), la Universitat Miguel Hernández d’Elx (UMH), la Universitat d’Alacant (UA), l’Institut d’Investigació Sanitària INCLIVA i el Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC).

“Ha sigut especialment significativa la tasca de connexió de la investigació realitzada en universitats i CSIC amb els centres d’investigació hospitalaris, ja que només una col·laboració estreta entre tots dos pot aconseguir l’adequada transferència dels resultats a la pràctica clínica. Aquesta aportació de la iniciativa és especialment rellevant, ja que ha contribuït a derrocar barreres i eliminar el mur de desconeixement existent entre els equips d’investigació clínics i acadèmics”, destaquen els promotors de MATCH COVID19.

La iniciativa va coincidir amb el llançament per part de diverses institucions de fons específics per al finançament de projectes que respongueren als reptes sanitaris i socials causats per l’epidèmia: la convocatòria de l’Institut de Salut Carles III, diverses actuacions de la Comissió Europea en investigació i innovació en resposta al coronavirus i el FONS SUPERA COVID-19 llançat per la CRUE Universitats, el CSIC i el Banc Santander. Davant aquesta oferta de finançament, es van dirigir principalment els esforços de coordinació i de formació d’equips interdisciplinaris.

Tres mesos, vint-i-dos projectes

Al llarg de tres mesos de treball mitjançant una plataforma web específica, s’han difós 47 expressions d’interés per a la cerca de socis, remeses per investigadors i investigadores de les institucions participants i que han generat 79 contactes.

“Les Oficines de Transferència i Innovació de les institucions participants han realitzat una labor d’identificació d’equips interessats a sumar-se a les propostes presentades, aconseguint així generar noves connexions i ampliant l’enfocament i abast dels projectes davant un repte que exigia solucions directament aplicables”, apunten els impulsors de la iniciativa.

Així, gràcies a Match COVID19 finalment s’ha aconseguit crear 25 col·laboracions, de les quals 22 ja han sol·licitat finançament o preveuen fer-ho a curt termini. Es tracta de 22 projectes en camps tan variats com la millora del disseny i l’ús de EPIs i instal·lacions clíniques, millora de dispositius de ventilació, desenvolupament de fàrmacs, millores en l’organització hospitalària, impactes socials de l’epidèmia i del confinament o aplicació de la ciència de dades per al control epidemiològic, entre altres.

Des de molècules antivirals a impressió 3D de ventiladors

Per exemple, l’Institut de Síntesi Orgànica de la Universitat d’Alacant ha aconseguit iniciar una prometedora col·laboració amb el departament de Química Física i Analítica de la Universitat Jaume I i amb FISABIO per a crear molècules antivirals senzilles no citotòxiques que inhibeixen el desenvolupament del COVID-19. A l’experiència de síntesi del grup alacantí se sumen la capacitat de disseny computacional de l’UJI, i l’experiència en anàlisis biològiques de FISABIO. Tant J. M. Sansano (UA), V. Moliner (UJI) i X. López (FISABIO) s’han mostrat agraïts per la iniciativa que els ha permés conjuminar els seus esforços per a aconseguir una alternativa farmacològica eficaç.

Un altre exemple ve de la mà de l’Institut d’Investigació Sanitària La Fe, que ha aconseguit localitzar un grup d’investigadors i tecnòlegs de la Universitat Politècnica de València per a la producció mitjançant impressió 3D de ventiladors de turbina amb muntatge senzill. J.M. Alonso (IIS La Fe, Grup d’Investigació en Medicina Peroperatòria, Anestesiologia i Reanimació), A. Tiseira de l’Institut Universitari CMT – Motors Tèrmics i P. Quintero, també de l’Institut Universitari CMT – Motors Tèrmics (UPV), estan immersos en una acció inicial per a la validació del concepte.

“MATCH COVID19 ha demostrat la versatilitat i capacitat de resposta de les OTRIs per a canalitzar les necessitats de transferència de coneixement, en les circumstàncies crítiques generades per l’epidèmia de COVID19, aprofitant el potencial investigador de les seues institucions, generant sinergies i posant-lo al servei de la societat valenciana”, conclouen els promotors de la iniciativa.