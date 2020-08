La innocència’ a la ‘Filmoteca d’estiu’ amb l’equip de la pel·lícula

Connect on Linked in

Es projectarà els dies 15 i 16 d’agost acompanyada pel curtmetratge ‘Leyenda dorada’

A la sessió del dia 15 assistirà l’equip de la pel·lícula, que en farà la presentació

La ‘Filmoteca d’estiu’ presenta els dies 15 i 16 d’agost un programa doble amb el curtmetratge ‘Leyenda dorada’ i el llargmetratge valencià ‘La innocència’.

A la sessió del dia 15 assistirà l’equip de ‘La innocència’, que farà una presentació de la pel·lícula, dirigida per Lucia Alemany que, després de destacar en el Festival de Sant Sebastià, va rebre els premis a millor directora per a Lucia Alemany, millor actriu per a la debutant Carmen Arrufat i millor actor de repartiment per a Sergi López en els Premis de l’Audiovisual Valencià.

En ‘La innocència’, Lis és una adolescent que somia a convertir-se en artista de circ i eixir del poble. És estiu i passa el dia jugant al carrer amb les amigues i festejant amb un xic una mica més gran que ella. El xafardeig constant dels veïns obliga Lis a portar la relació en secret perquè els seus pares no se n’assabenten.

El curt que acompanya la projecció de ‘La innocència’ és ‘Leyenda dorada’, de Ion de Sosa i Chema García Ibarra. És un dia d’estiu en una piscina municipal on la gent gaudeix de l’oci entre el bar i el bany. En les altures, la Mare de Déu de la Consolació del Castell manté l’ull vigilant. Es tracta d’un curtmetratge de culte instantani marcat pel to habitual entre costumista i extravagant dels guions de Chema García Ibarra, que en aquesta ocasió dirigeix a quatre mans amb Ion de Sosa.

Les projeccions de la ‘Filmoteca d’estiu’ se celebren de dilluns a diumenge, llevat dels dimecres, que no hi ha sessió. La projecció s’inicia a les 22.30 hores i la taquilla s’obri a les 21.00 hores. El preu de l’entrada general és de 3,50 euros i 25 euros per a l’abonament de deu sessions.