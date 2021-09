La innovació i l’especialització intel·ligent a debat al Cercle Alzireny ‘La Gallera’

Print This Post

Redit organitza una jornada en la que es debat en torn a la especialització intel·ligent i l’aposta per la innovació de la industria valenciana

El Saló Daurat del Cercle Alzireny ‘La Gallera’ ha acollit aquesta jornada organitzada per Redit amb la financiació de la Generalitat Valenciana en la que s’han analitzat quines son les claus de futur per avançar a la consecució d’uns sectors productius més sostenibles i moderns, ficant el focus en la extensió de la cultura de la innovació a les empreses valencianes.

Amb el títol ‘Claus per l’especialitació intel·ligent dels territoris de la Comunitat Valenciana: una aposta per la innovació’, la trobada público-privada ha comptat amb la presència de la máxima autoritat local, l’alcalde, Diego Gómez, a més de amb destacats dirigents del país, com ha sigut el cas del Secretari Autonòmic d’Innovació i Transformació Digital, Jordi Juan.

També ha estat present la Técnica de la Direcció General d’Innovació, Vicen Carbonell, que ha explicat la Estratègia d’Especialització Intel·ligent de la Comunitat Valenciana, coneguda com S3, que preten aprofitar l’alt nombre de solicituds de marca y diseny o la cultura del aprenentatge permanent com a vía de promoció de la nostra comunitat en l’escala Regional Innovation Scoreboard, en la que ens trobem en quarta posició, per darrere d’Euskadi, Cataluña y Navarra.

La valoració que Redit, entitat organitzadora, fa de la jornada és molt positiva, per mig del seu director general, Gonzalo Berenguer, és molt positiva i convida als sectors públic i privat a continuar creant espais d’enteniment i treball, de cara a fer molt més forta la economía valenciana i portar-la encara més a la realitat del segle XXI.

La unió fa la força i si es tracta de mirar cap endavant, a pensar en el futur, la relació entre les institucions i les empreses deu ser estreta i forta, aprofitant les idees d’amdos sectors i posant tots de la seua part per caminar conjuntament.