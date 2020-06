La instal·lació a Almussafes de la fàbrica de bateries elèctriques impulsada per Europa i el Consell estalviaria l’emissió de fins a 30.000 tones de CO₂ a l’atmosfera

Connect on Linked in

Esta és la principal conclusió de la memòria climàtica encarregada per l’Ajuntament d’Almussafes per a planificar la seua modernització industrial



L’Ajuntament d’Almussafes porta més de dos anys treballant per a facilitar la instal·lació de la gigafactoria de bateries en el seu terme municipal



Almussafes, a 8 de juny de 2020. Almussafes s’ha convertit en el primer municipi d’Espanya a elaborar una memòria climàtica per a planificar la seua modernització industrial. Entre altres qüestions, la memòria encarregada per l’Ajuntament conclou que la ubicació de la fàbrica de bateries elèctriques impulsada per Europa i el Consell a Almussafes “estalviaria l’emissió de fins a 30.000 tones de CO₂ a l’atmosfera. Així mateix, l’estalvi en quilometratges anuals gràcies a la concentració productiva que ofereix la planta de Ford a Almussafes, oferiria una millora que podria aconseguir fins a un 10 per cent del cost de cada vehicle elèctric fabricat, tenint en compte el pes tan rellevant dels costos logístics en el còmput dels preus finals que paga el client”, explica l’alcalde d’Almussafes, Toni González.



En octubre de 2019, la Generalitat Valenciana anuncià el seu impuls a la instal·lació d’una gigafactoria per a bateries elèctriques en el municipi que des de fa 40 anys alberga les activitats productives de Ford España.“És indubtable que per motius econòmics, logístics i estratègics, Almussafes és la ubicació idònia per a aquesta indústria. En el nostre municipi disposem de 700.000 metres quadrats de sòl industrial per a acollir tant la gigafactoria, com la resta d’empreses auxiliars”, exposa el president de l’executiu, Toni González. En aquest sentit, cal assenyalar que la Unió Europea preveu que fins a l’any 2025 serà necessari incrementar l’oferta d’energia emmagatzemada en bateries fins als 250Gw/hora anuals, molt per damunt de l’actual capacitat de producció industrial de la Unió Europea. Per a això la Comissió ha llançat una estratègia (European Battery Alliance) que té per objectiu construir entre 10 i 20 d’aquestes gigafàbriques en el territori de la UE.

El municipi d’Almussafes porta dos anys treballant en un diagnòstic per a la possible implantació d’una fàbrica de bateries elèctriques en el seu terme municipal. Un dels instruments d’aqueix diagnòstic és una memòria climàtica, un estudi detallat dels impactes atmosfèrics associats a qualsevol iniciativa industrial.

“La crisi Covid19 ha accelerat les previsions d’Espanya en matèria d’electrificació i una fàbrica de bateries permetria dotar al model industrial d’Almussafes d’un horitzó de viabilitat a molt llarg termini”, explica Toni González.



Segons es dedueix de les noves evidències tècniques, d’entre els més de 8.000 municipis existents a Espanya, Almussafes seria un dels candidats més seriosos del país a allotjar una fàbrica de bateries elèctriques, per raons logístiques i per raons industrials, però principalment per raons ambientals. Així ho demostra la memòria climàtica encarregada per l’Ajuntament d’aquesta localitat a la consultora ambiental EVREN. Segons explica el primer edil, “este anàlisi climàtic és el document en el qual treballa l’Ajuntament amb un enfocament molt innovador per a abordar el procés de transformació industrial dins de la seua forta aposta pel sector de l’automoció”.



La memòria s’ha confeccionat mitjançant la metodologia COPERT, establida i supervisada per l’Agència Europea del Medi Ambient i amb plena vigència internacional. L’informe ha sigut redactat en col·laboració amb el CEDEX, organisme oficial dependent del Ministeri de Foment la missió del qual és anticipar l’impacte dels projectes desenvolupats des del Govern d’Espanya.



CINC POSSIBLES ESCENARIS

L’objectiu de la Memòria Climàtica és avaluar diferents opcions de localització d’una possible fàbrica de bateries elèctriques, per a quantificar les emissions que cada ubicació representa en termes de CO₂ i altres gasos d’efecte d’hivernacle (GEI) emesos a l’atmosfera. A més de calcular el factor d’emissió vinculat als carburants, el document també avalua les emissions derivades dels lubrificants i els additius. L’informe estableix fins a cinc possibles escenaris en funció del seu major o menor proximitat al punt final de muntatge de les bateries, en aquest cas l’operador principal de Ford España, situat a Almussafes.



En la Memòria Climàtica s’han simulat 5 possibles escenaris de proximitat a l’operador final (FORD) de 1, 5, 10, 25, 50 i 100 quilòmetres respectivament, arribant a cobrir un rang geogràfic que pràcticament es faria extensiu al conjunt total de la Comunitat Valenciana. Entre l’opció d’Almussafes o una localització a 100 quilòmetres, l’informe estima un diferencial de 31.026 tones de CO₂ en una projecció a 30 anys vista.



ALMUSSAFES, COST CLIMÀTIC ZERO

Per a cadascun d’aquests escenaris i les seues distàncies, els càlculs de les emissions s’estableixen de manera objectiva, de manera que com més s’allunya la fàbrica de bateries del punt de muntatge final d’aquestes, més s’incrementa la necessitat d’efectuar desplaçaments logístics amb els seus costos atmosfèrics associats. Aquesta és la raó que Almussafes represente una opció de cost climàtic zero, perquè les bateries podrien ser assemblades i traslladades fins al vehicle final mitjançant un conveyor sense pràcticament cap necessitat de desplaçament addicional, sense camions ni moviments contaminants de cap mena.



Es dona la circumstància que per al terme d’Almussafes la hipòtesi mediambiental i l’escenari de mercat van totalment de la mà. Doncs en el cas que la factoria de Ford decidira escometre un procés de plena electrificació, l’opció d’Almussafes partiria a més d’un avantatge de mercat amb 346.000 clients garantits, si es prenen les dades de fabricació de les unitats de vehicles en 2019.



IMPACTE ECONÒMIC I REDUCCIÓ D’INCERTESES

“Més enllà de les seues convincents conclusions ambientals, de l’informe ambiental deriva una repercussió econòmica de primera magnitud. L’estalvi en quilometratges anuals gràcies a la concentració productiva que ofereix la planta de Ford a Almussafes, oferiria una millora que podria aconseguir fins a un 10 per cent del cost de cada vehicle elèctric fabricat, tenint en compte el pes tan rellevant dels costos logístics en el còmput dels preus finals que paga el client”, destaca el primer edil.



A més d’això, l’estalvi en emissió de tones de CO2 implica un rellevant estalvi econòmic a molt llarg termini i una eliminació de qualsevol risc d’exposició del fabricant a les variacions de preu que puga experimentar la compra de drets d’emissió. Aquest mercat està sotmés a fortes fluctuacions i representa un risc cada vegada més tingut en compte pels operadors industrials, perquè una pujada en els drets d’emissió pot fer fracassar un projecte inicialment viable.



Segons explica l’alcalde d’Almussafes, “abans la indústria vivia arracada de les variacions del preu del petroli. Ara són les variacions de la tona de CO₂ el que pot fer fracassar un projecte industrial determinat. Tal com demostra amb dades la memòria climàtica, el fabricant elèctric que triara l’opció d’Almussafes no sols podria garantir les millors condicions logístiques i de fabricació, sinó una eliminació per a tota la vida de qualsevol risc en l’evolució dels preus dels drets d’emissió i per tant la fabricació de bateries elèctriques en un escenari d’eliminació d’incertesa climàtica. L’informe estableix mitjançant càlculs objectivats que la localització a Almussafes representa un perfecte equilibri entre els objectius de lluita contra el canvi climàtic, electrificació, viabilitat de mercat, reducció de costos logístics i eliminació d’incerteses associades a l’increment de preus en drets per tones d’emissió”