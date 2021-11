La integració tarifària del transport públic de l’àrea metropolitana de València beneficia als usuaris i usuàries de Paiporta

Connect on Linked in

El bo de 10 viatges baixa a 8 euros i el mensual a 35 i, a més, permetran el transbord amb EMT, Metrobus i rodalies Renfe. Paiporta queda en l’àrea de solapament entre les zones A i B i millora la connectivitat amb la capital i la comarca

Les noves tarifes anunciades per la Generalitat Valenciana per al transport públic de València i la seua àrea metropolitana de cara a 2022 beneficiaran als usuaris i les usuàries del transport públic de la localitat. Amb la integració tarifària entre Metrovalència, Metrobús, EMT i rodalies Renfe, i la inclusió de Paiporta en l’àrea de solapament entre les noves zones A i B, es podrà viatjar més barat i a més destinacions amb un sol abonament 10 o mensual.



Així, d’acord amb la informació facilitada per la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, el nou Bo Transbord implica una simplificació de zones, que passen de 4 a 2, i una rebaixa substancial en els preus. El Bo 10 es queda a partir de gener de 2022 en 8 euros en cas de viatjar per una única zona, i en 12 euros si se’n travessen 2. En el cas del Bo Transbord Mensual, passa dels 45 euros anteriors per a una zona als 35, i dels 58,30 de dos zones actuals als 53 euros previstos.



Paiporta es troba en l’anomenada zona de solapament i, per tant, des de l’estació paiportina de Metrovalència es pot viatjar cap a València capital i les localitats més properes sense canviar de zona, i cap a Castelló de la Ribera, al Sud, o Rafelbunyol i Riba-roja al Nord i a l’Oest respectivament, de la mateixa manera. A més, es pot fer transbord amb tots els autobusos de l’Empresa Municipal de Transports (EMT) de València i també de Metrobús.

Els transbordaments es poden realitzar al llarg dels 90 minuts posteriors a la pujada al transport en cas de viatjar per una zona, o als 110 minuts si se’n travessen dues.



En el cas de l’autobús de Metrobús que uneix Paiporta amb Albal travessant Benetússer, Alfafar, Massanassa i Catarroja, estrenat recentment i amb dos parades a la localitat, també està inclòs en aquesta integració tarifària i, per tant, amb el mateix bo 10 o mensual es pot viatjar per aquesta i la resta de línies d’autobús metropolità.



La Conselleria de Política Territorial ha anunciat una inversió de 20 milions en aquest projecte d’integració tarifària, que ha sigut reclamat històricament per la ciutadania de Paiporta en el sentit de trobar-se integrada en la mateixa zona que València capital, i els objectius marcats són guanyar en comoditat i senzillesa a l’hora de moure’s per València i la seua àrea metropolitana, oferir preus més competitius per a fomentar l’ús del transport públic i afavorir la intermodalitat entre tots els operadors de transport, a més d’avançar en la integració tarifària per a consolidar en transport públic com una alternativa real al vehicle privat.