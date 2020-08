La inversió en innovació aplicada es consolida en les empreses dels parcs científics de la Comunitat Valenciana

Print This Post

Aquests ecosistemes d’innovació, impulsats per les cinc universitats públiques, concentren ja més de 250 empreses de base tecnològica o perfil científic

Les seues empreses acumulen 128 patents concedides i fan una mitjana de 1 milió d’euros de facturació anual i 7 empleats per empresa. El 33% han aconseguit ajudes públiques

Quatre de cada deu signatures enquestades destinen més de la meitat del seu pressupost a I+D+i

Extraure el perfil singular de les empreses innovadores instal·lades en els cinc parcs científics de la Comunitat Valenciana. Aquest és l’objectiu del Programa d’Identificació i Caracterització d’Empreses Innovadores de la Comunitat Valenciana (PICEI), que ha sigut desenvolupat per la Xarxa de Parcs Científics Valencians (rePCV), sota la coordinació de la Fundació Parc Científic Universitat de València, entre les empreses instal·lades en aquests ecosistemes d’innovació impulsats per les cinc universitats públiques.

Aquest estudi d’investigació ha comptat amb el suport econòmic de l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial i la col·laboració de la Universitat de València, l’Associació Valenciana de Startups, l’Institut INGENIO (centre mixt del Consell Superior d’Investigacions Científiques i la Universitat Politècnica de València) i Startupxplore. Entre els resultats obtinguts, sobreïx una tipologia d’empreses que destaquen especialment pel seu grau d’innovació. Quatre de cada deu companyies enquestades destinen més de la meitat del seu pressupost a Investigació, Desenvolupament i Innovació (I+D+i) i el 73,5% han realitzat activitats internes d’I+D+i en el període 2017-2018.

En aquesta línia, cal assenyalar que el 56,7% de les empreses ha declarat haver introduït innovacions de producte (béns i serveis) en l’últim curs i el 83,3% va millorar algun dels seus processos de negoci en el període 2017-2018. De les 142 empreses enquestades, la meitat declara que les millores en processos de negoci implementades durant el curs anterior van tindre un impacte positiu en la seua activitat.

Dins de la rePCV s’acumulen 138 patents sol·licitades, 128 concedides, 99 en explotació i 2 venudes

Pel que respecta a la seua grandària i a l’ocupació directa generada, el 83,1% té menys de 10 treballadors/es (microempreses o startups), però estan formades en la seua gran majoria per professionals amb estudis universitaris superiors, d’els/les que el 18,5% té un doctorat. Ha de subratllar-se també que set de cada deu empleats té un contracte de tipus indefinit quant a la seua duració. I respecte a la distribució per gènere, el 33% són dones.

Xifra de negoci

L’import net de la xifra de negoci generat per les empreses situades als parcs científics de la Comunitat Valenciana -sense tindre en compte les tres empreses amb major volum de negoci- ascendeix per a l’any 2018 als 84,62 milions d’euros. El valor mitjà per empresa és de 909.880,02 euros; si bé s’observa una desviació estàndard superior als 2 milions d’euros.

El Parc Científic de la Universitat de València és el parc científic amb més empreses participants en aquesta edició del programa (35,6%). A continuació, trobem el Parc Científic de la Universitat Miguel Hernández d’Elx (24,8%). Li segueixen Espaitec – Parc Científic i Tecnològic de la Universitat Jaume I de Castelló (20,1%), la Ciutat Politècnica de la Innovació (12,8%) i el Parc Científic d’Alacant (6,7%).

Prop del 50% de les empreses es troben agrupades en dues àrees d’activitat: ‘Recerca i desenvolupament’ (24,3%) i ‘Programació, Consultoria i Altres Activitats relacionades amb la Informàtica’ (23,5%).