La investigadora de la Universitat de València Pilar Domingo-Calap participa en el cicle de divulgació ‘Actualitat’ del Museu dels Ciències

VALENCIA 16 9 10 UNIVERSITAT DE VALENCIA CAMPUS DE BURJASSOT FACULTAD DE FARMACIA FOTO MIGUEL LORENZO

La conferència ‘Virus com a teràpia alternativa en la lluita contra bacteris multiresistents’ es podrà seguir en directe el dijous 6 de maig a partir de les 19 hores

La investigadora compartirà les seues investigacions sobre els fagos, virus de bacteris, i respondrà a les qüestions que plantege el públic connectat

La investigadora de l’Institut de Biologia Integrativa de Sistemes (l2SysBio) de la Universitat de València-CSIC, Pilar Domingo-Calap, impartirà dijous que ve 6 de maig la conferència en línia ‘Virus com a teràpia alternativa en la lluita contra bacteris multiresistents’, dins del cicle de divulgació ‘Actualitat’, que organitza el *Museu dels *Ciències.

La científica compartirà les seues investigacions sobre els fagos, virus de bacteris, com a alternativa als antibiòtics i contestarà a les preguntes del públic connectat.

La conferència serà presentada per Amparo Latorre, catedràtica de Genètica i investigadora del *l2SysBio i podrà seguir-se en directe el dijous 6 de maig a partir de les 19 hores en aquest enllaç:

https://cacsa.webex.com/webappng/sites/cacsa/meeting/download/669f24bd20064605884f13a011c51bab?siteurl=cacsa&mtid=ma1fe86a6aec0099a62ee982faf4bd7eb

El mal ús dels antibiòtics ha afavorit l’emergència de bacteris multiresistents, sent hui dia un problema de salut mundial. En absència de tractaments actuals, és necessari investigar aproximacions terapèutiques alternatives que ens permeten tractar infeccions bacterianes de manera específica i eficaç.

En aquest sentit, els fagos, virus de bacteris, es postulen com una eina prometedora en la lluita contra bacteris multiresistents. Els fagos presenten excel·lents qualitats, entre elles la seua elevada especificitat pel bacteri diana, i són ecològicament segurs.

Això fa que no solament resulten interessants des del punt de vist clínic, també poden ser útils en altres àrees com l’agricultura, el control alimentari, o en la indústria.

És necessari conscienciar a la població de la problemàtica actual i invertir en noves línies d’investigació basades en el desenvolupament de nous tractaments per al control dels bacteris multiresistents, sent la teràpia amb *fagos una estratègia molt prometedora.