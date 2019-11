La IV Setmana de l’Economía de Catarroja tanca demostrant el potencial empresarial i comercial del municipi

Connect on Linked in

La IV Setmana de l’Economia de Catarroja ha demostrat el gran potencial que té el seu sector empresarial i comercial de la localitat. Durant tres jornades, les activitats, tallers i entrevistes d’ocupació organitzades en el Teatre Auditori per la regidoria d’Impuls Econòmic de l’Ajuntament de Catarroja han portat a centenars de persones a informar-se sobre noves vies de negoci, autoocupació o cerca d’oportunitats laborals.

Durant el matí de l’última jornada, celebrada divendres, en un desdejuni de treball, els equips de l’alumnat de Florida Universitària van tindre l’oportunitat de presentar les seues solucions als reptes empresarials que es van proposar en materia de sostenibilitat. Unes propostes que havien comptat amb la mentorización i supervisió d’experts en la matèria. Així doncs, van donar a conéixer les seues solucions innovadores per a reptes transcendentals per a aconseguir una societat i una empresa més sostenible, com els referents a la desaparició dels plàstics i la seua substitució per altres materials que no impliquen una pujada dels costos de producció o distribució.

Ja per la vesprada nit de divendres, la IV Setmana de l’Economia Local va baixar el teló amb els reconeixements atorgats per les associacions empresarials i comercials locals, ACYPE, AECA i ASMERCAT i el lliurament dels premis Catarroja Emprén, que compten amb l’inestimable col·laboració i patrocini de Caixa Popular, fent-se càrrec integrament de la quantitat d’un dels premis, el relatiu al compromís social i ambiental.

El quadre d’honor dels premis Catarroja Emprén que reconeixen el valor del treball realitzat per les empreses en diferents categories va tindre com premiats a: Comboi i Gestoria Blay&Rubio en la categoria de creació d’empresa nova; DM Oficines i Centres Visió Catarroja en la categoria de trajectòria professional; Espai Simala i 3it Ingenieria i gestió en creació d’empreses per dones; i, finalment, Manipulats Catarroja en compromís social i ambiental.

Totes aquestes empreses van rebre un reconeixement en els seus respectius camps i també un premi en metàl·lic per valor de 1.500 euros.

Per part seua, la Diputació de València, per mediació del seu vicepresident Carlos Fernández Bielsa, va mostrar el seu suport a aquests premis amb la seua presència i participació en una gala en la qual va poder comprovar, com la resta dels assistents, el gran compromís de la ciutat pel seu sector empresarial.

Les jornades van ser tancades per Lorena Silvent, vicealcaldessa de Catarroja, que donava definitivament el relleu a Lourdes Rodríguez com a nova regidora del ram. Silvent va fer un repàs a les tres edicions passades, tenint unes emotives paraules de record a Benet Delcán, un dels impulsors d’aquestes jornades, que va faltar el passat mes de maig.