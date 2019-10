La IX Jornada de la Casa de la Dona premia Amelia Tiganus, supervivent de la tracta i la prostitució, amb el ‘Seneca Falls’

Print This Post

La IX Jornada de la Casa de la Dona de Xirivella s’ha celebrat amb un compromís ferm de caminar, sense tebiesa, cap a la igualtat. En aquesta línia, hi hagut una exigència unànime: cal implementar sense més dilació les polítiques europees d’Igualtat confirmades al Conveni d’Istambul. L’activista i sindicalista feminista Begoña San José Serrán ho va deixar clar en nom de totes les assistents a la Jornada: “Ja està bé de gestos, cal actuar.”



El públic va vibrar amb la intervenció de l’activista feminista Amelia Tiganus, tot un exemple de superació i dignitat. Tiganus ha sigut víctima de la tracta i la prostitució, després d’una traumàtica violació grupal quan només tenia tretze anys. “Quan tothom em tractava com un desfet, com un fem inservible, la meua germana menuda em mirava com una heroïna”, va explicat Tiganus en un moment de la seua emotiva intervenció. “Els polítics i la societat han de posar els ulls en els proxenetes i els puters, i deixar de posar els ulls en les dones prostituïdes”, va exigir l’activista d’origen romanés.



“Els homes que ens declarem feministes hem de mostrar, d’una vegada per sempre, que la nostra aliança amb vosaltres és veritable”, va proferir l’alcalde de Xirivella, Michel Montaner. “Hem de caminar junts, cedir espais i privilegis i, per sobre de tot, deixar de guardar un silenci còmplice amb els responsables de les desigualtats i la violència que patixen les dones”, va concloure l’edil.



Dissabte que ve Xirivella continua amb l’agenda d’actes en favor de la igualtat. La cineasta i activista del feminisme, Mabel Lozano, assistirà a la projecció del seu darrer documental ‘El proxeneta, paso corto, mala leche’. Serà al Teatre-Auditori Pepe Correa i, tot seguit, s’obrirà un debat. Mabel Lozano és una de les creatives del món audiovisual més implicades en la lluita contra la tracta i la prostitució.