La IX Marxa de Dones Empoderades tenyeix de morat Quart de Poblet

Més de 350 persones recorren els carrers del municipi reivindicant la igualtat plena de drets entre homes i dones.

L’alcaldessa, Cristina Mora, destaca la necessitat d’“acabar amb totes les formes de discriminació que patim les dones, només pel fet de ser-ho”.

Es tracta de l’acte central d’una àmplia programació per commemorar el Mes de la Dona.

Més de 350 persones han participat en la 9a Edició de la Marxa de Dones Empoderades a Quart de Poblet, que ha recorregut els carrers del municipi per reivindicar la igualtat entre sexes i el paper de la dona en la societat en el Dia Internacional de la Dona. A la comitiva, encapçalada per una batucada, s’han unit diferents associacions, alumnat del col·legi Sant Onofre i col·lectius locals, així com veïnes i veïns, per recordar que, tot i els avanços, encara queda molt per aconseguir una equitat real.

La marea violeta ha conclòs la seua marxa reivindicativa junt a la Biblioteca Municipal, on l’alcaldessa, Cristina Mora, ha destacat que “un any més reivindiquem acabar amb totes les formes de discriminació que patim les dones, només pel fet de ser-ho. Em referisc a les diferències salarials, laborals i polítiques, al repartiment desigual de les tasques de cura de fills, filles, persones majors i dependents, a la invisibilització de l’èxit femení en el món científic i al parèntesi històric que fa que els noms femenins no apareguen en els llibres de text”.

Per la seua part, la regidora d’Igualtat, Lucía Fernández, ha llegit el manifest de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, en el qual, entre altres aspectes, es destaca el “compromís ferm i inquebrantable de promoure i defensar els drets de les dones i les xiquetes, sense distinció d’origen, edat, ètnia, orientació sexual, discapacitat o qualsevol altra condició”.

Un mes replet d’activitats pel 8M

L’Ajuntament de Quart de Poblet ha organitzat una àmplia programació durant el Mes de la Dona, amb tallers, exposicions, concerts i debats per involucrar tota la ciutadania.

Entre les iniciatives destacades es troba la guia “Nosaltres per a nosaltres. Parlem d’igualtat”, elaborada pel grup de persones promotores del Centre Ocupacional amb discapacitat intel·lectual. Aquest recurs pedagògic busca apropar conceptes essencials sobre igualtat de gènere d’una manera accessible i inclusiva, utilitzant llenguatge fàcil i pictoescriptura.

A més, s’han organitzat esdeveniments culturals com l’exposició itinerant de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua “Maria Beneyto: Vida ferida de lletra”, el recital poètic “La dona forta” i l’obra teatral “La Fruta más Sabrosa”, de Livianas Provincianas, que aborda en clau d’humor temes com la llibertat afectivo-sexual de la dona i la descoberta de la pròpia identitat.

El 11 de març, el Centre Cultural El Casino acollirà el Concert didàctic “La Pepa”, a càrrec de Pepa Cases, dirigit a l’alumnat dels centres educatius.

Amb aquesta programació, Quart de Poblet reafirma el seu compromís amb la igualtat de gènere i la lluita pels drets de les dones.