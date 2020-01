La JLF d’Algemesí crea la Delegació Infantil amb la finalitat d’aconseguir una festa més igualitària entre xiquetes i xiquets

Connect on Linked in

La Federació Junta Local Fallera d’Algemesí (FJLFA), reunida el passat 20 de gener va exposar l’assumpte de la reiterada petició, any rere any, dels Presidents Infantils de les diferents comissions, per tal de tenir l’oportunitat de seguir gaudint de l’any posterior al seu regnat, com fan les Falleres Majors Infantils que passen a formar part de la Cort d’Honor de la Fallera Major Infantil d’Algemesí. Amb esta iniciativa s’ha pretès adoptar les mesures adients per tractar d’aconseguir cada vegada més unes falles igualitàries, menys discriminatòries, i més tolerants i inclusives.

Els membres de la FJLFA, després del debat, i atenent a les peticions dels Presidents Infantils van acordar oferir als xiquets que han ostentat el càrrec de Presidents Infantils de les diferents comissions de la ciutat durant l’exercici anterior, la possibilitat de participar de forma activa en quatre dels principals actes a celebrar les pròximes falles com són la Crida, el lliurament de Premis, l’Ofrena i la Nit de la Cremà. Els xiquets esmentats, en cas d’acceptar, passaran a ser membres de Junta Local, en l’apartat de Delegació d’Infantils.

La FJLFA és plenament conscient que aquest és només un primer pas d’un camí que ens queda per recórrer, destacant que no es tracta de la creació d’una “Cort de xiquets” ni de la figura d’uns acompanyants; els xiquets per si mateix formaran la Delegació d’Infantils i se’ls anirà donant responsabilitats i moments de representació en els actes de Falles.

La FJLFA ja s’ha reunit amb els Presidents Infantils de 2019 i els seus pares per llegir i signar el contracte dels drets i obligacions que suposa formar part de la Delegació d’Infantils de la FJLFA. Amb la signatura de tots ells, passen a la història de les Falles d’Algemesí per ser els primers en aconseguir allò que els seus predecessors han reclamat, any rere any, al finalitzar el seus càrrecs com a Presidents Infantils. Ells són el fruït de la insistència més innocent de tots aquells que han somiat el poder arribar on s’ha arribat.

El president de la FJLFA, Juanvi Talamantes ha destacat que “amb esta iniciativa es vol fer que els xiquets tinguen un poc més de visibilitat i importància en els actes oficials després d’acabar el seu exercici com a presidents infantils, i d’aquesta manera anar fent camí cap a la igualtat”. A més ha afegit que “Els xiquets estan molt contents, a l’igual que els seus familiars. Hem actuat davant la demanda i insistència dels fallers i falleres, els hem escoltat i ara ha sigut el moment de donar el pas”.