La jornada dedicada a la tercera edat saludable tanca la Setmana de la Salut de Paiporta

Èxit de participació en la primera edició de l’esdeveniment, enfocat a parlar de la salut comunitària des d’una òptica positiva

La Setmana de la Salut de Paiporta es va tancar amb la jornada dedicada a la tercera edat saludable, celebrada a la plaça Casota. Centenars de persones es varen donar cita en aquest emplaçament per a participar en els tallers d’artteràpia i taitxí, així com en les xarrades sobre envelliment actiu i participació social, a càrrec de Sacramento Pinazo, de la Societat Valenciana de Geriatria i Gerontologia, i drets al final de la vida, amb Mari Carmen Alberich, de l’associació Dret a Morir Dignament (DMD).



A més, es va aprofitar la cita per a estrenar la nova campanya en vídeo de la Mesa Comunitària Enfront de la Soledat No Desitjada, organ conformat per diferents associacions i entitats ciutadanes de Paiporta, impulsada per la Regidoria de Benestar Social i el centre de salut de Paiporta. En la campanya, es busca conscienciar sobre el fenomen de la soledat, i s’ofereix ajuda a aquelles persones que se senten a soles, així com a aquelles que sàpiguen d’algun cas, especialment, comerços i associacions, per a que informen a l’Ajuntament.



La Setmana de la Salut Paiporta Saludable s’ha tancat amb un gran èxit de participació al llarg de totes les jornades, des de la primera, dedicada a la infància, fins a la de la tercera edat, el divendres, passant per la de la joventut, el dimecres, i la de l’edat adulta, dijous. Cadascuna d’aquestes jornades s’ha portat a terme a una plaça de Paiporta: les places Major, 3 d’Abril, Xúquer i Casota.



Per a l’alcaldessa de Paiporta, Isabel Martín, aquesta resposta massiva «demostra que la ciutadania té interés en la salut, en la difusió de costums saludables, com a garantia de qualitat de vida i de benestar». Martín ha subratllat que des del govern de Paiporta es manté «una visió comunitària de salut, en totes les etapes de la vida i en totes les polítiques municipals».



El regidor de Benestar Social, Sanitat i Salut, Rafa Gadea, ha afegit que l’Ajuntament «té competències per a promoure la salut, i així ho està fent, amb programes com el d’envelliment actiu, que s’ampliarà enguany, o el de la soledat no desitjada, totalment innovador». Gadea ha remarcat també el «gran interés de la ciutadania en un assumpte com la salut, del qual s’ha parlat en negatiu durant tota la pandèmia, i al qual nosaltres li hem donat un matís en positiu».



La Setmana de la Salut Paiporta Saludable ha sigut una iniciativa de la Regidoria de Benestar Social, del centre de salut i de la Mesa de la Salut de Paiporta, integrada per personal tècnic de l’Ajuntament i altres entitats i associacions preocupades per la promoció de la salut.