La jove alaquasera Celia Martínez. Campiona Espanya Bàsquet

La selecció Cadet Femenina de la Comunitat Valenciana, de la que forma part la jove alaquasera Celia Martínez Ortega, s’ha proclamat aquest mes de setembre Campiona d’Espanya després de realitzar un extraordinari campionat de seleccions autonòmiques i guanyar tots els partits del torneig.

Celia va nàixer l’any 2005 i va començar a jugar a bàsquet en la temporada 2011-2012, quan tan sols tenia 7 anys, en el Club Sportiu-Xe d’Alaquàs. Als 11 anys va formar part del programa de tecnificació de la Federació Valenciana a través del qual es capten xiquets i xiquetes per a futures convocatòries. Als 12 anys va començar a formar part del València Basquet, concretament de la selección valenciana aleví, on van jugar el campionat nacional que es va disputar a Cádiz l’any 2017. En aquest club va romandre 4 anys i en categoria infantil la van tornar a seleccionar per a disputar el campionat nacional que es va celebrar a Huelva l’any 2019.

Malauradament, Celia es va lessionar al mes de maig de 2019 en un entrenament, fet que va fer que no poguera participar en el campionat d’Espanya de clubs a Pontevedra. Després de diversos tractaments i un gran treball de recuperació i rehabilitació, va ser operada al mes de desembre i va iniciar la seua recuparació amb el València Bàsquet.

Després de la pandèmia, i un treball intens a casa, ha tornat a jugar una nova temporada amb el Bàsquet Gandia, on van apostar per ella sense estar recuperada al 100%. Enguany, junt amb aquest club, ha participat en el campionat nacional de clubs Cadete a Lleida amb Units pel Bàsquet Gandia i ha tornat a la selecció valenciana per a participar en el campionat d’Espanya on per primera vegada en la història, la Comunitat Valenciana ha quedat campiona.

En aquesta nova temporada que comença ha fitxat pel Nou Bàsquet Paterna on jugarà la seua primera temporada de junior en categoria autonòmica.