La Jove Banda Simfònica de la FSMCV fa història en el Parlament Europeu

En representació de totes les societats musicals de la Comunitat Valenciana, la Jove Banda Simfònica de FSMCV ha interpretat aquesta vesprada l’Himne d’Europa en l’hemicicle del Parlament Europeu en la sessió d’obertura de la nova legislatura del Comité de les Regions

La Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana (FSMCV) en col·laboració amb Presidència de la Generalitat Valenciana ha viatjat a Brussel·les per a fer sonar la música valenciana en el cor d’Europa.

Les societats musicals de la Comunitat Valenciana, representades per la Jove Banda Simfònica de la Federació sota la batuta de Rafa García, han fet història en convertir-se en la primera banda valenciana que ha interpretat l’Himne d’Europa amb el qual dóna principi el Ple constitutiu del Comité de les Regions. Amb aquesta 138 sessió plenària ha arrancat la nova legislatura d’aquest organisme europeu que representa als ens regionals i locals dels 27 països membres de la Unió Europea. Com a preludi al ple constitutiu, la Jove Banda Simfònica ha interpretat “L’entrà de la murta” del mestre Giner, omplint així de música valenciana el Parlament Europeu.



L’actuació ha sigut precedida per un acte institucional que ha comptat amb la presència del President de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, i el Secretari Autonòmic per a la UE i relacions externes, Joan Calabuig, al costat de la presidenta de la FSMCV, Daniela González, i una representació de la junta directiva de l’entitat. En aquest acte, la presidenta de la FSMCV, Daniela González, ha posat de manifest “la transcendència d’aquest acte, puix que suposa el reconeixement a nivell internacional al moviment de societats musicals de la Comunitat Valenciana, un fenomen únic que identifica als valencians i que ens posiciona com a terra de la música per excel·lència”.



“Per això -ha afegit González- aquest acte suposa posar en valor el paper tan destacat que exerceixen les societats musicals en la nostra cultura i patrimoni, i reconéixer el treball dels milers de músics i voluntaris que sostenen aquest moviment durant més de cent o dos-cents anys, en alguns casos”.



A més de l’acte d’obertura del Comité de les Regions, i en col·laboració amb la Fundació Comunitat Valenciana Regió Europea de Generalitat, la FSMCV durà a terme altres activitats de difusió de la música valenciana en la capital europea. Així, demà dia 12 la Banda Simfònica oferirà una masterclass a alumnes de música i el dia 13, la Presidenta de la FSMCV mantindrà una reunió amb el Director de Turespaña a Brussel·les i Conseller de Cultura de l’Ambaixada de España, per a tractar sobre els últims projectes que en matèria turística està duent a terme la Federació de la mà de Turisme Comunitat Valenciana.

Sobre la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana

La FSMCV està integrada actualment per 555 societats musicals, amb les seues respectives escoles de música, que reuneixen 40.000 músics i 60.000 alumnes que formen part d’aquest entorn associatiu i que disposen en les seues estructures de recursos humans, artístics i materials que la FSMCV pretén potenciar i difondre, com a mostra del ric patrimoni musical que atresora el nostre territori, derivat d’un moviment associatiu i cultural considerat únic en el món.