La jove orquestra de la Generalitat Valenciana actua en l’Auditori de Torrent

La formació celebra la seua Trobada d’Estiu en l’Auditori i oferirà 2 concerts durant el mes de juliol

La Jove Orquestra de la Generalitat Valenciana va ser creada per la Llei Valenciana de la Música al maig de 1998 i depén del Institut Valencià de Cultura. El seu principal objectiu és contribuir a la formació de músics menors de 26 anys per mitjà de trobades i tallers dirigits per professors destacats. Des de la seua creació fins a 2017, el seu director musical i pedagògic va ser Manuel Galduf. En 2017 van estar convidats com a directors Beatriz Fernández Aucejo a la primavera i Pablo Rus Broseta a l’estiu, que es va convertir poc després en el seu director musical i pedagògic.

En la Trobada de Primavera de 2018 el director convidat va ser Rubén Gimeno. Compta amb una directora assistent, Júlia Cruz Carceller, i així mateix, des de 2001 ha tingut compositor resident, responsabilitat que ha recaigut successivament en César Cano, Ricardo Climent, Andrés Valero-Castells, Miguel Gàlvez-Taroncher, Voro Garcia, Francisco Coll, Óscar Navarro, Carlos Fontcuberta i des de 2018, Marc García Vitòria.



Coincidint amb la celebració de la seua Trobada d’Estiu 2021 en l’Auditori de Torrent, oferiran dos concerts durant el mes de juliol. El primer d’ells (diumenge 4 de juliol a les 19 h), a càrrec de la Secció de Percussió, serà el resultat de quatre dies d’intens treball en un taller dirigit per Amores Grup de Percussió, i en ell s’interpretaran obres de Brian Blume, Iván Trevino i Philipe Spiesser, entre altres



El segon dels concerts (diumenge 11 de juliol a les 19 h), interpretat per la plantilla de la JOGV íntegrament, sota la batuta de Pablo Rus, el seu director titular. El programa inclou obres de Béla Bartók i Silvestre Revoltes, així com l’estrena de l’obra encarregue del IVC “Fúria & Lament, concert per a viola i orquestra” de Marc García Vitòria, que serà interpretada per la JOGV juntament amb Joaquín Riquelme (membre de l’Orquestra Filharmònica de Berlín des de 2010) com viola solista.



Entrades a la venda en www.auditoritorrent.com i en les taquilles de l’Auditori (dijous de 17 a 20 h, divendres d’11 a 13 h i des de 2 hores abans del començament de l’espectacle).