La joventut almussafenya opina sobre les àrees que inclouria en el futur espai destinat al col·lectiu

Una zona de descans amb sofàs, un lloc exterior amb bancs i sostre i sales per a videojocs, música i estudi, entre el més votat



L’Ajuntament ha realitzat una enquesta en la qual ha preguntat per aquest i altres temes relacionats amb aquesta àrea municipal



L’objectiu de la consulta, en la qual han participat 121 persones, era recollir idees, interessos i inquietuds per a noves actuacions



La Regidoria de Joventut acaba d’obrir un nou canal de comunicació en Instagram denominat ‘Joventut Almussafes’

Un total de 121 persones d’entre 12 i 30 anys, de les quals el 83,47% té entre 12 i 17 anys i el 16,53% entre 18 i 30, ha participat en la ‘Enquesta d’inquietuds i necessitats de la joventut d’Almussafes’, un qüestionari amb el qual l’Ajuntament d’Almussafes buscava conéixer l’opinió d’aquest col·lectiu poblacional en relació a temes com el nou casal jove, les activitats organitzades des de la Regidoria de Joventut o els canals de comunicació que prefereix per a informar-se de les iniciatives impulsades per aquest departament municipal. “La nostra intenció és que els projectes que iniciem compten amb el major suport possible de les persones destinatàries, per això considerem de vital importància realitzar de manera periòdica aquest tipus de sondejos que ens proporcionen informació molt rellevant sobre les necessitats de la ciutadania”, comenta l’edil de Joventut, Belén Godoy. A principis de març va entrar en funcionament el perfil ‘Joventut Almussafes’ en Instagram, un nou compte oficial de l’Ajuntament que servirà per a informar la població sobre els assumptes relacionats amb aquesta àrea.



La veu de la ciutadania almussafenya ha trobat un nou llit a través del qual manifestar la seua opinió sobre les polítiques públiques que es desenvolupen a nivell local. L’Ajuntament de la població ha dut a terme en els últims mesos la ‘Enquesta d’inquietuds i necessitats de la joventut’ del municipi, un qüestionari realitzat a 121 persones d’entre 12 i 30 anys en el qual s’ha preguntat sobre diferents temes relacionats amb aquest col·lectiu. L’objectiu de la iniciativa, que es va difondre a través de les xarxes socials del consistori, el correu electrònic de l’IES Almussafes i via WhatsApp, era “recollir idees, interessos i inquietuds de la població jove per a dissenyar propostes i dur a terme noves actuacions de manera conjunta”.



“La nostra intenció és que els projectes que iniciem compten amb el major suport possible de les persones destinatàries, per això considerem de vital importància realitzar de manera periòdica aquest tipus de sondejos que ens proporcionen informació molt rellevant sobre les necessitats de la ciutadania”, ressalta la regidora de Joventut, Belén Godoy. Entre altres accions, en breu començarà el procés de construcció del nou espai jove i volíem conéixer l’opinió dels usuaris i les usuàries potencials perquè la nova infraestructura complisca adequadament amb les seues expectatives”, afig l’edil.



Respecte a aquest tema, a les persones participants els agradaria disposar d’una zona de descans amb sofàs (73,55%), un espai exterior amb bancs i sostre (71,90%) i sales de videojocs (66,94%), per a la realització de treballs en grup (60,33%) i de música i ball (57,02%). Així mateix, un 52,07% considera interessant comptar amb un recinte per a concerts, representacions i usos múltiples i un 50,41% amb un local per a estudiar. Finalment, i fora de les opcions plantejades en l’enquesta, també han traslladat a l’Ajuntament que seria interessant comptar amb zones d’esports, menjador/cafeteria/pub, debat i reflexió i cinema, entre altres idees.



Temes d’interés

En l’enquesta, que va estar disponible per a emplenar-se de l’11 de desembre de 2020 a l’11 de gener de 2021, també s’interpel·la sobre les propostes d’oci i els temes d’interés del col·lectiu. Segons els resultats obtinguts, les activitats en les quals un major nombre de persones estarien disposades a participar són tornejos (38 vots), escape rooms (35), excursions o viatges (30), concerts (22), paelles (16), ‘torraes’ (14), discomòbils (4), karaokes i cinefòrums (3), xarrades i dinars/sopars (2) i altres activitats puntuals més variades (18). I respecte als temes de major interés, sobreïxen sobre la resta l’orientació acadèmica (67,76%) i l’orientació laboral (66,11%). Per darrere apareixen altres qüestions com els viatges, la sexualitat, l’economia, els esports, la música, l’alimentació, els drets humans o el medi ambient.



Comunicació

Finalment, des de la Regidoria de Joventut també volien conéixer les vies de comunicació a través de les quals les persones enquestades preferien mantindre’s en contacte amb aquest departament municipal. El 39,93% aposta per les xarxes socials per a traslladar les seues propostes o inquietuds, el 19,41% es decanta per la creació de formularis a depositar en una bústia en diferents llocs del poble o l’IES, el 17,47% opta pel correu electrònic, el 14,07% tria acudir de manera presencial al Centre d’Informació Juvenil i el 9,70% prefereix que la informació es canalitze a través d’un fòrum allotjat en forumjove.es.



Respecte a les xarxes socials que utilitzarien, la gran majoria (56,32%) aposta per Instagram. De fet, l’Ajuntament acaba de llançar el compte ‘Joventut Almussafes’ en aquesta plataforma, una eina a través de la qual s’han difós les principals conclusions d’aquesta enquesta i que a partir d’ara s’utilitzarà també com a aparador per a comunicar les activitats i altres iniciatives organitzades per la regidoria. A una distància considerable d’Instagram, un 11,49% assenyala Tik Tok, un 9,77% Twitter, un 6,32% WhatsApp i un 4,59% Facebook.