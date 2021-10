La joventut de Foios es bolca en la tercera edició de la Fun Fest

Connect on Linked in

Enguany, com a novetat, a les activitats previstes se li ha sumat la Fira de Recursos en la qual els assistents han recaptat informació de diferents associacions i col·lectius locals

El parc Rei en Jaume de Foios va celebrar dissabte passat la tercera edició de la Fun Fest. Una iniciativa que ha acollit un gran nombre d’activitats destinades als més joves i que enguany, com a novetat, ha inclòs una Fira de Recursos en la qual els assistents han recaptat informació d’acadèmies, autoescoles, clubs esportius, escola de teatre i d’art o UPCCA, entre altres associacions.

La jornada s’iniciava a les 17 horesamb l’associació de música tradicional de Pepe Palau, amb els seus tabals i dolçaines, finalitzant al voltant de les 20 hores. En aquest temps els assistents van poder gaudir d’un rocòdrom amb tirolina, dos futbolins, un ping-pong i un tir amb arc.

Així mateix, es va realitzar el taller de simulació “¡Abre los ojos!, lo que el alcohol distorsiona”, a càrrec de l’UPCCA, una classe d’entrenament funcional, un partit de colpbol a càrrec de l’Associació Esportiva Colpbol i actuacions a càrrec de les alumnes de l’Escola de Dansa d’Elena Lerma. La Foios Fun Fest també va disposar de simuladors a càrrec d’Autoescola Bertolín, un mural d’expressió lliure de la mà del Escola de Teatre i Cercle d’Art, un taller de xapes realitzat per l’àrea de Joventut de la Manco Carraixet, així com diverses sorpreses en els diferents estands. Abans de finalitzar la vesprada es van sortejar diversos premis entre els assistents.

L’alcalde de Foios, Sergi Ruiz, ha destacat “el magnífic ambient que es va viure el dissabte”, així com “les activitats de tota mena organitzades per als més xicotets i adolescents de Foios, una bona mostra de les propostes de formació, lúdiques, físiques i esportives que es realitzen en el nostre municipi”.

Per part seua, Paco Serrano, regidor de Joventut, ha valorat les activitats dutes a terme en aquesta tercera edició així com la participació i implicació “de nombroses associacions i col·lectius locals” que han permés als assistents “informar-se i conéixer més detalladament el que el teixit associatiu de Foios els pot oferir”. A més, ha aprofitat per a destacar “el bon acolliment que aquesta nova edició del Foios Fun Fest ha tingut per part del veïnat”.