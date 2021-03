Connect on Linked in

L’esportista forma part del club Alaquàs Caiac Polo i entrenarà l’equip masculí sub-21 de la Comunitat Valenciana

La jugadora d’Alaquàs Nuria Cañas serà la seleccionadora de l’equip masculí sub-21 de la Comunitat Valenciana. La seua experiència com a entrenadora així com el seu treball i constància han fet que la Federació Valenciana de Piragüisme confie en ella per a aquest càrrec. Nuria Cañas es converteix així en la primera dona de tota la Comunitat Valenciana que es fa càrrec dels entrenaments d’un equip.

Cañas és jugadora del club Alaquàs Caiac Polo i s’ha dedicat tota la vida a l’esport. És titular del Grau en Ciències de l’Esport i compta amb el nivel 1 d’entrenadora de piragüisme. Ha sigut jugadora de la selecció valenciana durant 6 anys i membre de la selecció espayola femenina durant 5 anys. És entrenadora del club Alaquàs Caiac Polo i amb aquest va aconseguir el títol de subcampiona nacional, portant l’equip a competir a Europa. El seu treball com a entrenadora serà clau per tal d’aconseguir que el millor equip sub-21 dela Comunitat Valenciana torne a aconseguir el títol de Campions d’Espanya en el campionat d’Espanya per Comunitats Autònomes que es realitzarà al mes d’octubre de 2021.

D’altra banda, cal destacar que aquest cap de setmana han sigut seleccionades quatre jugadores del club Alaquàs Caiac Polo per a participar en la concentració preparatoria per al Campionat Mundial de Caiac Polo que se celebrará a Roma. Nuria Cañas i Mar Andreu han sigut convocades per a lluitar per una plaça dins de l’equip senior nacional femení i Ariadna Hoyo i Nerea Bolea ho faran també però en la categoria sub21 femenina.

Gràcies al dur entrenament i als bons resultats que van tindre en l’última competició nacional on van ser Subcampiones d’Espanya i la seua classificació per a jugar en el campionat d’Europa de Clubs i portar el nom d’Alaquàs per Europa han aconseguit que els seleccionadors es fixen en elles i puguen optar a entrar dins del millor equip d’Espanya i lluitar per aconseguir una medalla en el pròxim Campionat del Món.