La Junta de Germandats i Confraries d’Alzira i la seua Comissió de Joventut posa en marxa el concurs #DoselEnCasa.

Després de la decisió presa per unanimitat de les confraries i germaNDATS d’Alzira

per a suspendre la celebració de la Setmana Santa, la Comissió de Joventut

ha iniciat una sèrie d’activitats que permeten celebrar la Passió,

Mort i Resurrecció des dels domicilis particulars i en família. Amb

aquest concurs es pretén fomentar la creativitat dels confrares alzireny i posar

en valor aquest senyal d’identitat alzirenya, enguany des de casa.

Per a participar cal recrear una escena amb algun dels passos que té

la Setmana Santa d’Alzira. El jurat valorarà el caràcter catequizador i l’originalitat

de la composició. Per a això cal pujar una foto del Dosser

confeccionat a casa a les xarxes socials, tant Facebook com Instagram

amb l’etiqueta #DoselEnCasa.

Es premiaren els tres millors Dossers, el primer premi es dotarà amb 150 euros, 100 euros per al segon classificat i

50 euros per al tercer lloc; a més, les fotos dels Dossers guanyadors es publicaran

en el Llibre-Programa de la Setmana Santa de 2021.