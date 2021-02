La Junta de Govern aprova el conveni que cedeix a la Generalitat la titularitat de la concessió de Fira valència mitjançant una mutació demanial

Connect on Linked in

L’alcalde recorda “els vora mil milions de deute en la Fira que ens va deixar l’anterior govern”

La Junta de Govern Local ha aprovat este matí el conveni entre l’Ajuntament de València i la Generalitat Valenciana per a la cessió de la titularitat de Fira València a l’administració autonòmica mitjançant el sistema de mutació demanial subjectiva gratuïta. La Generalitat mantindrà els usos firals i s’ocuparà de terrenys, instal·lacions i edificis per un període de 50 anys. L’alcalde, Joan Ribó, ha manifestat la seua satisfacció “perquè és un pas decisiu per fer una fira que torne a funcionar, que supere els grans dèficits i les mancances amb les quals ens vam trobar i que torne a ser un element fonamental per a l’economia valenciana”.

L’alcalde ha destacat que “l’anterior govern ens va deixar un deute de vora 1.000 milions d’euros, que no és qualsevol cosa” en la Fira de València. Per això, segons Ribó, “com a conseqüència dels greus dèficits i les greus mancances amb què ens vam trobar, la fira havia perdut la seua força en els últims anys”. Per a l’alcalde, el conveni amb la Generalitat “és un pas decisiu per fer una fira que torne a funcionar, que torne a ser el que sempre havia volgut ser, un element fonamental per a l’economia valenciana”.

L’alcalde ha recordat que “els municipis, com València, van perdre l’any 2010-2011 la capacitat de tindre fires, una competència que ha passat a la Generalitat i això exigia un canvi jurídic de l’estructura de la Fira”. Joan Ribó ha assenyalat que “la concessió tindrà el mateix termini concessional que tenia fins ara i les mateixes condicions. En definitiva, el que fem és canviar la concessió des de la Fira a la Generalitat perquè, en definitiva, és la que té la competència”.

La Generalitat explotarà la concessió de Fira València en el mateix període de temps recollit en el conveni que l’Ajuntament tenia ja subscrit amb Fira València i que data de 2001. El govern autonòmic tindrà la concessió amb els mateixos drets i obligacions que, fins ara, tenia l’Ajuntament. Entre eixes obligacions figura el manteniment de l’activitat firal i dels edificis, seus i terrenys en bon ús.

S’estableix una comissió de seguiment constituïda per tres representants de l’Ajuntament i tres més en representació de la Generalitat. La comissió es reunirà cas que es detecten discrepàncies. Cas que la Generalitat incomplira totalment o parcialment els punts de l’acord, l’Ajuntament recuperaria la titularitat del recinte així com tots els seus béns, immobles i terrenys.

Igualment, el govern autonòmic no podrà establir cap modificació del règim jurídic de la institució firal sense prèvia autorització de l’Ajuntament de València.