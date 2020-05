La Junta de Govern de València aprova accelerar l’elaboració de la guia de conversions en zona de vianants

Print This Post

Sandra Gómez: “La crisi de la COVID ha convertit en urgent la recuperació d’espai públic per a les persones i oferirem una resposta ràpida”

La Junta de Govern ha aprovat accelerar l’elaboració de la Guia tècnica per a actuacions de reurbanització flexible a València’ així com que la contracta d’obres i infraestructures tinga la capacitat d’adaptar-se a les noves necessitats de recuperació d’espai públic, segons ha explicat la vicealcaldessa de València i responsable de l’àrea de Desenvolupament i Renovació Urbana, Sandra Gómez. “És imprescindible que els plans i projectes urbanístics compten amb una guia d’actuació i que es puga actuar amb celeritat”, ha apuntat.



“Hem d’estudiar el conjunt de necessitats bàsiques en els espais de relació, com a jardins, o places i que estan vinculats en la xarxa de vianants”, ha indicat Sandra Gómez. L’objectiu, ha apuntat, és “fomentar el pas, l’estada i la relació entre persones de manera segura, amb l’objectiu d’afavorir la mobilitat a peu en les curtes distàncies i l’accés als espais comuns”. Estes són algunes de les línies que recollirà este document, que comptarà per a la seua elaboració amb un pressupost de 13.975,50 euros.



D’esta manera, Valéncia comptarà amb “una guia que ordene, facilite i definisca el criteri de totes les actuacions de caràcter bla-flexible que es duguen a terme a la ciutat de València” i que estarà “consensuat amb les diferents àrees municipals implicades”. Contindrà aspectes com a criteris sobre tipus de mobiliari, materials, disseny, jardineres o tipus de vegetació en les actuacions municipals de reurbanització blana-flexibles”.



“La crisi del COVID ha convertit en urgent la recuperació d’espai públic per a les persones” i, en aqueix sentit, ha apuntat que “oferirem una resposta ràpida que done solució a les demandes de la ciutadania al mateix temps que anirem incorporant els elements que s’aproven en este document per a dur a terme les actuacions des de criteris de qualitat urbana”. A més, ha destacat que permetrà “establir un estil propi i recognoscible de ciutat”



Igualment, ha ressaltat que “la nova mesura adoptada per la Junta de govern per a dotar de major capacitat d’actuació a la contracta de manteniment d’obres i infraestructures ens permetrà redefinir l’espai públic amb major agilitat”. Així, podrà dur a terme intervencions que aniran més enllà de l’asfaltat i que permetrà iniciar els processos de recuperació”.



“Prepararem els carrers de la ciutat per al desconfinament escalonat”, ha assegurat Gómez, qui ha indicat que es recuperarà espai públic amb mesures urgents que aniran incorporant els criteris que reculla la guia de conversions en zona de vianants”.