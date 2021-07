La Junta de Govern de València aprova el ban faller, que supedita els actes i els horaris de la festa a la situació sanitària

Connect on Linked in

L’equip de govern de l’Ajuntament de València va aprobar en Junta de Govern el ban faller que regularà les falles del pròxim mes de setembre i que incorpora com a novetat la supeditació de les autoritzacions de celebració dels actes i els horaris a les restriccions sanitàries derivades de la pandèmia.

Hi haurà correspondència entre les celebracions i les limitacions que viuen determinats sectors com el de l’hostaleria. L’horari de les carpes, per exemple, no podrà excedir en cap cas el d’obertura de l’hostaleria ni tampoc de la 1:30 hores de la matinada. Estos condicionants s’aplicaran també a les activitats culturals i no es permetran ni orquestres ni discomòbils.

A més, el ban faller inclou altres normes habituals en les festes falleres com les restriccions d’accés al centre de la ciutat. També s’estableixen exempcions com la del pagament del servici d’estacionament regulat amb limitació horària, que en esta ocasió se suspendrà des de les 9.00 hores del dia 30 d’agost fins el dia 6 de setembre en tot el terme municipal.

L’eixida de les falles grans al carrer es produirà ja en la segona quinzena del mes d’agost mentre que les carpes es podran instal·lar el 29 d’agost i només es podrà avançar la seua eixida un parell de dies si no obstaculitzen la via pública o no tallen el trànsit dels autobusos de l’EMT.